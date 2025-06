La lista que se acorta tras la partida de Braulio Musso: cómo están los héroes del 62

El luto vuelve a tomarse el fútbol nacional. Este miércoles se conoció el fallecimiento de Braulio Musso, uno de los integrantes de la Roja que consiguió quedarse con el tercer lugar del Mundial de Chile 1962. La leyenda de Universidad de Chile falleció a los 95 años, siendo el más longevo de quienes fueron parte de aquella selección.

Nacido en Limache, el 8 de marzo de 1930, tuvo una amplia trayectoria defendiendo a los azules, siendo el único elenco al cual representó entre 1951 y 1968, convirtiéndose en el capitán del Ballet Azul. Con la camiseta de la U ganó los títulos de 1959, 1962, 1964, 1965 y 1967.

Con la Roja, Musso se estrenó el 17 de septiembre de 1954, en la victoria 2-1 sobre Perú en la Copa del Pacífico. Ese mismo día anotó una de las conquistas nacionales. Luego, anotó en el empate 1-1 ante Bélgica en Bruselas, en 1960, para luego convertir el descuento en el 1-4 ante España en Santiago, ese mismo año. Realizó todo el proceso preparatorio del Mundial 62 y fue incluido en la nómina del equipo que consiguió el tercer lugar, aunque no sumó minutos en el certamen.

Por lo mismo, el balompié nacional le dedicó sentidas palabras a través de un comunicado. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, La Federación de Fútbol de Chile y la gran familia del fútbol chileno expresan su más profundo pesar por el lamentable deceso de Braulio Musso, icónico ex futbolista de la Universidad de Chile y ex seleccionado nacional entre 1954 y 1962”, comenzaron señalando.

“Junto a La Roja, Musso fue parte de la histórica Selección Chilena de 1962 que consiguió el tercer lugar en la cita global celebrada en nuestro país”, continuaron.

Luego agregaron que “con su querida Universidad de Chile debutó, disputó 17 temporadas, campeonó en cinco oportunidades y se convirtió en un referente histórico para la institución azul”.

“Desde todas las entidades de nuestro fútbol, enviamos sinceras condolencias para sus cercanos, amigos y familiares”, concluyeron, indicando además que en honor a su memoria se realizará un minuto de silencio en los próximos partidos del fútbol profesional.

De esta manera, los únicos representantes de la selección mundialista de 1962 que quedan con vida son Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre, Humberto Cruz, Manuel Astorga y Adán Godoy.

El presente de los históricos

Sergio Navarro, quien fue el capitán de la selección de 1962, estuvo hace algunos meses con problemas de salud. A finales de enero sufrió una caída que le significó una fractura en la cadera. A raíz de esto debió ser intervenido quirúrgicamente, siendo visitado en su recuperación por algunos hinchas azules.

El defensor descubierto por el entrenador Luis Álamos en 1953, poco después sufrió un infarto que lo mantuvo internado en la Clínica Alemana. Tras algunos días en observación, Navarro recibió el alta para continuar su tratamiento en casa.

En cuanto a Luis Eyzaguirre, una de sus apariciones públicas más destacadas se remontan a marzo de 2024. Universidad de Chile le rindió un homenaje en el Estadio Nacional. En aquella ocasión el Fifo recibió una camiseta de los azules con el número 2 y la ovación de los presentes.

En su rol como lateral derecho alcanzó cinco campeonatos con la U (1959, 1962, 1964, 1965 y 1967) y además de ser parte del Mundial de 1962 estuvo presente en Inglaterra 1966.

En el caso de Humberto Chita Cruz, este ha sido parte de los homenajes que se le han realizado a la Roja de 1962. En 2020 reconoció en diálogo con TNT Sports que Pelé, quien llegaba como la gran estrella de Brasil, no lo amedrentaba. “Nos parábamos con quién fuera. Si se paró Pelé, igual lo marqué. Tiene dos piernas, tiene dos ojos, tiene dos brazos, tiene lo mismo que tengo yo. Lo único que es más grande y más grueso, yo soy era más delgado que él no más. Si marqué a Pelé, cómo no voy a marcar al ‘Tanque’ Rojas, a Carlos Campos”, comentó.

También están los exporteros Manuel Astorga y Adán Godoy. El primero fue citado por Riera para integrar los amistosos preparativos para la cita mundialista, ganando un espacio en la convocatoria.

Godoy, por su parte, estuvo complicado de salud hace un año después de sufrir una agresión a las afueras de su casa en La Serena. “Quiero agradecer todas las muestras de preocupación y cariño que hemos recibido con mi familia. Sentir el apoyo de mis amigos, del Sifup y del medio futbolístico en general es muy importante. Me encuentro bastante bien y con mucho ánimo de recuperarme pronto”, señaló en la oportunidad.