¿Un guiño a su amigo Joaquín Niemann? La particular celebración “golfística” de Carlos Alcaraz tras su título del US Open.

Carlos Alcaraz vuelve a acaparar las miradas del tenis tras su título en el US Open. En medio de as celebraciones, el español sorprendió con un movimiento inesperado: un swing de golf con su raqueta. Una especie de ritual para él tras cada victoria.

El primero lo realizó durante su partido inaugural ante Reilly Opelka, dedicándoselo a Rory McIlroy, uno de las figuras del golf mundial, presente en el Billie Jean King National Tennis Center. “Nunca había hablado con él, nunca había estado con él ni le había conocido en persona. Me dijeron que iba a estar por aquí, y yo más emocionado imposible. Para mí Rory es un gran deportista, es una maravilla verlo jugar, le tengo una gran admiración”, comentó Alcaraz sobre el encuentro. El gesto fue replicado incluso por la cuenta oficial del PGA Tour y rápidamente se viralizó.

Pero su pasión por el golf va más allá de estas celebraciones en Nueva York. De hecho, conecta de manera directa con Joaquín Niemann. En julio, durante la participación de Alcaraz en Wimbledon, el golfista chileno sorprendió al comentar un video del español emulando un golpe de golf: “Un poco de extensión temprana, pero podemos trabajar en esa solución”, escribió Niemann, generando un inesperado ida y vuelta. La respuesta de Alcaraz fue inmediata: “Dime fecha y hora”, abriendo la posibilidad de un encuentro entre ambos.

La interacción entre Niemann y Alcaraz.

Durante el US Open, Alcaraz continuó con su movimiento después de cada triunfo, ahora frente a compatriotas como Sergio García y David Puig, ambos miembros del LIV Golf. Tras cuartos de final, incluso bromeó con García desafiándolo a un juego amistoso con su equipo de trabajo: “Necesito que me dé 10 o 15 golpes de ventaja”, dijo entre risas.

El ibérico ha dejado claro que el golf es una pasión genuina: “Estoy mejorando, con la raqueta es más fácil. Lo hice en la primera ronda porque Rory estaba ahí, pero ahora creo que la hice mía. Es una gran celebración que fluye bastante bien. Me encanta el golf”, confesó tras su partido de segunda ronda. En varias ocasiones se le ha visto jugar con compañeros de tenis.