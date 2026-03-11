Una racha que no se registraba desde 2019: la extensa sequía ganadora de la U en el Estadio Nacional

La U lo pasa mal en la Liga de Primera. El equipo que se quedó sin técnico tras el despido de Francisco Meneghini se ha quedado atrás en la clasificación tras la sexta fecha del campeonato, teniendo la falta de triunfos como la gran dificultad a superar.

Los universitarios recién pudieron obtener la primera victoria de la temporada en la quinta fecha cuando se impusieron por 1-0 a Colo Colo en el Superclásico que se disputó en el Estadio Monumental.

Ahora, en la última jornada que se disputó contra Universidad de Concepción, los azules tuvieron que reaccionar después de que el Campanil pasara adelante en los minutos finales de la primera etapa. El gol de Eduardo Vargas en los 55′ encendió la esperanza para los laicos, pero la victoria no llegó.

Si bien se pudo abrir una opción por una mano en el tiempo adicional, ni el VAR ni el juez José Cabero consideraron que aquella jugada pudiera acabar en un lanzamiento penal, jugada que se transformó en una de las grandes polémicas del encuentro.

Con este empate, alcanzaron un registro que no veía desde la temporada 2019. La U acumula seis partidos disputados en el Estadio Nacional sin ganar, considerando todas las competencias de 2025 y 2026.

La última victoria que los laicos registran en el coliseo deportivo de la avenida Grecia se remonta al sábado 14 de agosto de 2025, cuando vencieron por 1-0 a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde entonces, los azules en ese estadio perdieron contra Audax Italiano (1-3) y empataron contra Lanús (2-2 en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025), ante Audax Italiano (0-0), Deportes Limache (2-2), cayeron contra Palestino por 1-2 en la Copa Sudamericana 2026 e igualaron 1-1 contra U. de Concepción.

Cabe señalar que debido a la disputa del Mundial Sub 20 de Chile 2025, la U debió trasladar su localía a otros escenarios, principalmente el estadio Santa Laura.

Un mal recuerdo

Para encontrar una marca similar hay que remontarse a la temporada 2019. En aquel año, después de imponerse por 3-0 a Huachipato por la liga local, perdieron 1-2 contra Unión Española y anotaron empates contra Unión La Calera (1-1), Curicó Unido (3-3), Coquimbo Unido (1-1), Colo Colo (1-1) y Rangers en la Copa Chile (1-1).

La racha se cortó el 20 de julio en los octavos de final de la Copa Chile tras vencer a Deportes Temuco por 2-0.

Esa temporada acabó siendo desastrosa para Universidad de Chile. Tras el cierre adelantado de la competencia por el estallido social de octubre, el campeonato acabó tras la 24° fecha del campeonato que se desarrolló entre el 13 y 17 de ese mes.

Por tanto, la U quedó ubicada en la penúltima posición y evitó caer a la Primera B después de que se estableciera que, por el final anticipado, no habrían descensos.