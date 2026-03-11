SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una racha que no se registraba desde 2019: la extensa sequía ganadora de la U en el Estadio Nacional

    El mal momento por el que pasa la escuadra comandada por Francisco Meneghini no se da desde el año en que los azules quedaron ocupando el penúltimo puesto de la clasificación.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La U acumula una larga racha sin ganar en el Estadio Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La U lo pasa mal en la Liga de Primera. El equipo que se quedó sin técnico tras el despido de Francisco Meneghini se ha quedado atrás en la clasificación tras la sexta fecha del campeonato, teniendo la falta de triunfos como la gran dificultad a superar.

    Los universitarios recién pudieron obtener la primera victoria de la temporada en la quinta fecha cuando se impusieron por 1-0 a Colo Colo en el Superclásico que se disputó en el Estadio Monumental.

    Ahora, en la última jornada que se disputó contra Universidad de Concepción, los azules tuvieron que reaccionar después de que el Campanil pasara adelante en los minutos finales de la primera etapa. El gol de Eduardo Vargas en los 55′ encendió la esperanza para los laicos, pero la victoria no llegó.

    Si bien se pudo abrir una opción por una mano en el tiempo adicional, ni el VAR ni el juez José Cabero consideraron que aquella jugada pudiera acabar en un lanzamiento penal, jugada que se transformó en una de las grandes polémicas del encuentro.

    Con este empate, alcanzaron un registro que no veía desde la temporada 2019. La U acumula seis partidos disputados en el Estadio Nacional sin ganar, considerando todas las competencias de 2025 y 2026.

    La última victoria que los laicos registran en el coliseo deportivo de la avenida Grecia se remonta al sábado 14 de agosto de 2025, cuando vencieron por 1-0 a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

    Desde entonces, los azules en ese estadio perdieron contra Audax Italiano (1-3) y empataron contra Lanús (2-2 en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025), ante Audax Italiano (0-0), Deportes Limache (2-2), cayeron contra Palestino por 1-2 en la Copa Sudamericana 2026 e igualaron 1-1 contra U. de Concepción.

    Cabe señalar que debido a la disputa del Mundial Sub 20 de Chile 2025, la U debió trasladar su localía a otros escenarios, principalmente el estadio Santa Laura.

    Un mal recuerdo

    Para encontrar una marca similar hay que remontarse a la temporada 2019. En aquel año, después de imponerse por 3-0 a Huachipato por la liga local, perdieron 1-2 contra Unión Española y anotaron empates contra Unión La Calera (1-1), Curicó Unido (3-3), Coquimbo Unido (1-1), Colo Colo (1-1) y Rangers en la Copa Chile (1-1).

    La racha se cortó el 20 de julio en los octavos de final de la Copa Chile tras vencer a Deportes Temuco por 2-0.

    Esa temporada acabó siendo desastrosa para Universidad de Chile. Tras el cierre adelantado de la competencia por el estallido social de octubre, el campeonato acabó tras la 24° fecha del campeonato que se desarrolló entre el 13 y 17 de ese mes.

    Por tanto, la U quedó ubicada en la penúltima posición y evitó caer a la Primera B después de que se estableciera que, por el final anticipado, no habrían descensos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa ULiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    Lo más leído

    1.
    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    2.
    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”
    Chile

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma