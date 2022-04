Unión La Calera rescata un valioso punto ante la UC de Ecuador en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Unión La Calera abrió su participación en la altitud del histórico Estadio Atahualpa de Quito frente a Universidad Católica de Ecuador. Los cementeros llegaban bastante golpeados a su debut en el Grupo C de la Copa Sudamericana, luego de caer 4-0 ante Colo Colo por el Torneo Nacional. Por eso, resultaba fundamental comenzar con el pie derecho en esta nueva fase del certamen continental. Y lo consiguieron, ya que rescataron un valioso empate 0-0.

En los primeros 10 minutos, un par de aproximaciones de Bryan Carvallo y Mathías Vidangossy ilusionaba a los cementeros. Sin embargo, con el correr de los minutos el local se fue adueñando de las acciones en la mojada cancha, producto de la lluvia previa. Los dirigidos de Martín Anselmi intentaron jugar con tranquilidad, dejando pasar los segundos sin ninguna prisa.

El punto no les desagradaba en absoluto a los de la Quinta Región, toda vez que el anfitrión no lograba transformar la posesión en jugadas de peligro. Quizás, la más destacada en el comienzo fue un remate desviado en el área de Cristian Martínez Borja, cuando se cumplía el primer cuarto de hora. Luego, un cabezazo de Alzugaray (38′) se fue junto al palo izquierdo del pórtico de Ignacio Arce. Pero más allá de eso, el elenco calerano no sufrió mucho en ese lapso.

A pesar del dominio del cuadro que dirige Miguel Rondelli, la más clara de la primera parte fue para el conjunto nacional. Sebastián Sáez elevó solo frente al arco después de un centro de Simón Ramírez, cuando el reloj marcaba 44 minutos.

A los 50′, Sacha volvió a tener el gol, pero esta vez el arquero Darwin Cuero lo evitó con un achique fantástico. Seis minutos más tarde, los universitarios tuvieron el tanto con un cabezazo de Bryan Caicedo que se estrelló en el travesaño.

Con el transcurso de los minutos, la UC ecuatoriana se fue encima en busca de la victoria, mientras La Calera se replegó y esperó salir en velocidad para intentar sorprender mal parada a la defensa rival. En esa faceta, Esteban Valencia, ingresado en el inicio del segundo tiempo, fue importante recuperando balones y habilitando.

Sobre el final, Lucas Passerini, quien reemplazó a Sáez, estuvo cerca de abrir la cuenta, pero su cabezazo se fue levemente desviado. De todos modos, el marcador no se movería y el cuadro nacional terminaría rescatando un punto de una cancha siempre complicada.

Con este punto, los cementeros comparten el segundo del grupo con la UC ecuatoriana, mientras que el líder y próximo rival de los albirrojos es Banfield, que se impuso por 1-0 a Santos en Argentina.