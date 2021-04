Uno menos: el Manchester City se baja de la Superliga

La Superliga empieza a desmoronarse. El Manchester City anuncia formalmente que no participará del certamen que agrupaba a los 12 equipos más poderosos de Europa. La cuenta empieza a reducirse. Se esperan incluso más deserciones a la iniciativa.

A través de un escueto comunicado, el club informa de la decisión. “El Manchester City Football Club puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea”, manifiesta la institución inglesa a través de su cuenta en Twitter.

Los Ciudadanos no son los únicos que adoptarán la determinación. Se prevé que en las próximas horas el Chelsea también se descarte de la competición.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ya había criticado la idea de esta Superliga Europea.

Esta misma jornada, Pep Guardiola, técnico del City había dicho que “esto no es deporte. Tengo poca información, pero no puede considerarse deporte cuando no hay relación entre el esfuerzo y la recompensa y cuando el éxito está garantizado para unos pocos. Cuando no importa perder”.

Antes de la confirmación de la salida de Manchester City, expresó: “No sé qué va a pasar. La semana que viene vamos a jugar en Champions. Y quiero potenciar la Premier. No me parece justo que un equipo trabaje y no pueda clasificarse. Esto no es deporte. Es otra cosa”.

“Cada uno mira por sus propios intereses. Que no digan que esto es para el bien de todos. La UEFA tiene que entender que ha fracasado. También tiene su culpa. Lewandowski se perdió la Champions por tener que jugar con Polonia en marzo”, había añadido.

El Liverpool se alza

En tanto, el plantel del Liverpool también se alza. “No nos gusta y no queremos que suceda”, escribió el capitán de los Reds, Jordan Henderson, en relación a la naciente competición.

“Esta es nuestra postura colectiva. Nuestro compromiso con este club de fútbol y sus aficionados es absoluto e incondicional”, sostiene, en conjunto con sus compañeros de equipo.