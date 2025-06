Uzbekistan, al Mundial: ¿Qué otras selecciones pueden asegurar su clasificación en la fecha FIFA de junio?

El Mundial se acerca. En un año más, se estará dando el vamos a la máxima competición de selecciones, que esta vez se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez en su historia, será con 48 equipos. De esa lista, ocho ya tienen su presencia confirmada. Además de los tres anfitriones, en marzo clasificaron Argentina, Irán, Japón y Nueva Zelanda. Este jueves, Uzbekistan se sumó com su empate sin goles ante Arabia Saudita.

En esta jornada arrancó una nueva fecha FIFA. Una que puede llevar a más certámenes a asegurar su participación en el certamen planetario. La Conmebol y la AFC (confederación de Asia) viven jornadas decisivas.

En Sudamérica, de momento, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia ocupan los puestos de clasificación directa. En tanto, Venezuela estaría accediendo al repechaje. La Roja de Ricardo Gareca, por su parte, mira muy de lejos las posiciones de avanzada, ya que es colista.

La fecha eliminatoria de este jueves en la Conmebol.

Pese a esta situación, el estratega del combinado nacional se aferra a su cargo. “Nos aferramos a la fe, a la confianza... Viene el campeón del mundo a jugar aquí. Es algo motivante también. Eso me lleva a no dar nada por terminado”, dijo este miércoles.

“Yo pienso en sacar adelante el partido con Argentina. No más allá. Si miro más allá pierdo la concentración. No me pongo a pensar en eso, sino en que quiero continuar, seguir en el proceso mío. Después hay un montón de análisis que harán ustedes, los dirigentes, la gente. Nosotros no. Pensamos en seguir”, añadió.

Los que buscan asegurar

En esta fecha, en Sudamérica, un empate entre Uruguay y Paraguay les da el pase al Mundial, sin importar el resultado de Venezuela ante Bolivia. También están casi listos Brasil y Ecuador, que entrarán si suman al menos un punto más. Un poco más necesitado está Colombia, que debe vencer Perú para ingresar.

Con ocho cupos directos y uno más para el repechaje, también la AFC puede sumar nuevos nombres a la lista de clasificados, addmás del ya mebcionado Uzbekistan. En esta doble fecha, podrían sellar su paso selecciones como Jordania, Irak, Omán, Australia, Arabia Saudita e Indonesia. Algunas, como los saudíes y los oceánicos, tienen experiencia en este tipo de instancias.