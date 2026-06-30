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    “Vamos a enfrentar a una potencia; apelamos a la mística”: Beccacece y Ecuador desafían al invicto México en el Mundial

    El equipo sudamericano enfrenta este martes al combinado que dirige Javier Aguirre. La Tri avanzó como uno de los mejores terceros, mientras que el cuadro azteca ganó su grupo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Vamos a enfrentara una potencia; apelamos a la mística”: Beccacece y Ecuador desafían al invicto México en el Mundial. Cao Can

    Ecuador enfrentará este martes a México por los dieciseisavos de final del Mundial. El encuentro se disputará desde las 21.00 horas de Chile en el estadio Azteca.

    El equipo dirigido por Sebastián Beccacece avanzó tras sumar cuatro puntos, producto de una derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil, un empate sin goles ante Curazao y la épica victoria por 2-1 sobre Alemania. Aunque finalizó por detrás de los europeos y los africanos, ambos con seis unidades, Ecuador alcanzó el cuarto lugar en la tabla de los mejores terceros y obtuvo uno de esos ocho cupos para la ronda de los 32 mejores.

    Ahora tendrá un desafío mayor ante México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre ganó sus tres partidos: derrotó 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa. Llega a la segunda ronda con campaña perfecta, sin recibir goles y jugando en casa al ser uno de los anfitriones de la cita planetaria.

    Ecuador sorprendió a Alemania en la última fecha. Cao Can

    En la antesala del encuentro, Beccacece destacó el nivel de su rival. “Vamos a enfrentar una potencia, una de las selecciones que más tiempo tuvo de preparación y trabajaron de una manera excelente. Me encontré con el Vasco (Aguirre) en el sorteo, me pareció una persona de una trayectoria increíble y un gran entrenador”, señaló.

    “Habrá que apelar a la mística de los futbolistas para salir victoriosos. Vamos a tener una adversidad extrema, pero la verdad se ve en la cancha y ahí trataremos de superar al rival”, añadió.

    Beccacece también recordó la conversación que sostuvo con el plantel tras el empate frente a Curazao, antes del triunfo sobre Alemania. “Hablamos muchísimo. Nos juntamos delante de todos, pero también lo hicimos en el vestuario por más de media hora con mucha emotividad expresando un sentimiento más que todo”, comentó.

    “Hablamos que había que confiar porque el trabajo estaba hecho. La vida a veces es injusta, pero después se equilibran las cosas. Tuvimos que aferrarnos al trabajo y la unidad porque lo que veníamos haciendo sí era bueno en funcionamiento”, cerró.

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