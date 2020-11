Vargas: “Me pone muy feliz que Sampaoli tenga la confianza de contar conmigo”

En México el fichaje de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro no pasa desapercibido, menos cuando en su paso por Tigres no ha brillado como ha acostumbrado en años anteriores o en la Roja. Turboman llega ahora al equipo de Jorge Sampaoli, quien ha sabido sacar lo mejor del atacante. Edu ya manifiesta su motivación de cara al nuevo desafío en Brasil.

“La verdad no muy satisfecho pero sí lleno de cosas importantes que gané acá y me llevo amistades en el equipo y fuera del equipo. Me dio muchas pena despedirme de mis compañeros. Quiero agradecerle a la afición que siempre creyó en mí y siguen creyendo. Quizás pueda regresar a vivir”, comentó Vargas a Univisión, consultado por sus sensaciones al dejar el equipo mexicano.

También se refirió a su nuevo club, donde se reencontrará con un viejo conocido: “Me pone muy feliz que Sampaoli tenga la confianza de contar conmigo y voy con un reto muy grande de agradecerle a él y al club que hicieron lo posible para yo estar allá”, dijo.

El chileno se despidió de su ex equipo y ahora deberá viajar a Belo Horizonte para sumarse a los trabajos del ex DT de la Roja, quien lucha por la punta del Brasileirao, donde con el Atlético Mineiro se encuentra en la tercera posición.