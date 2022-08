Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, se desmarca de Azul Azul: “No he hecho negocios con Michael Clark”

Victoriano Cerda, dueño de Huachipato, volvió a referirse a su supuesta participación en Azul Azul. Nuevamente lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde se desmarcó de parte del directorio de la concesionaria que controla los destinos de Universidad de Chile.

Los azules viven momentos complicados, tanto en la cancha como fuera de ella. La derrota en Curicó hundió al equipo metropolitano en la tabla de posiciones. Encima, puso en tela de juicio la continuidad del técnico Diego López, debido su mal registro en la banca estudiantil.

Asimismo, a nivel dirigencial, los dardos de la hinchada universitaria apuntan a los controladores del equipo. En ese escenario, Victoriano Cerda, presidente y dueño de Huachipato, volvió a referirse a los rumores que lo vinculan a la propiedad del segundo equipo más popular del fútbol chileno.

“La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Anuncia demandas

El mismo dirigente del cuadro de la usina no se quedó atrás en sus dichos. A través de la misma red social, Cerda anunció acciones legales contra cualquier persona que realice o insinúe un nexo entre su patrimonio y el del grupo que tiene a su cargo los destinos del cuadro universitario.

“En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente”, advirtió el empresario.

En lo netamente futbolístico, Universidad de Chile marcha en el décimo tercer puesto entre 16 equipos y está a solo tres puntos de los puestos de descenso, a la vez que deberá enfrentar a Universidad Católica en la próxima fecha del campeonato nacional.

Por de pronto, el elenco que dirige el uruguayo López se medirá con Cobresal por la Copa Chile, el jueves 18 de agosto en El Salvador y el lunes 22 en Valparaíso.