Vidangossy se transforma en el nuevo refuerzo de Melipilla

Mathías Vidangossy vuelve a la Primera División. El delantero, quien también puede actuar como volante ofensivo, se transformó en el nuevo refuerzo del ascendido Deportes Melipilla, según anunciaron los Potros a través de sus canales oficiales.

El jugador, de 33 años, militó en Colchagua hasta la última temporada. Ahora volverá al conjunto de la región Metropolitana, al que ya defendió en 2018.

Considerado en su momento como una de las principales promesas del fútbol chileno, por sus exquisitas condiciones técnicas, el jugador surgido en Unión Española ha podido escasamente responder a ese cartel, al menos con regularidad.

Los cambios de Vigandossy

Su trayectoria habla de una trayectoria errática. Desde que salió de Unión Española, Vidangossy nunca se cansó de deambular por el fútbol. Su primer traspaso fue al Villarreal, lo que auguraba un futuro sin límites. Sin embargo, con el tiempo y debido a inconvenientes personales, nunca logró consolidarse como el proyecto que enunció. Almería, Audax Italiano, Everton, Ceará, San Luis, La Serena, Colo Colo, Palestino, Jaguares de Chiapas, Pumas de la UNAM, Valdivia y Colcagua son los clubes que ha defendido. Algunos de ellos, incluso, en más de una oportunidad.

“Es el ruido que hacen los medios en ese sentido. Irregular, tienen toda la razón. Y sé que soy irregular emocionalmente, que un partido sí y otro no. Yo juego un partido y me voy feliz a la casa, pero después lo único que quiero es que el siguiente partido sea mejor. Y me juegan las emociones en contra”, reconoció en una entrevista concedida a El Deportivo en 2017, en la que abordó su falta de constancia y las causas que la explican.

Los Potros se arman

El equipo que dirige John Armijo sigue fortaleciéndose de cara a su retorno a la categoría de honor. Vidangossy es el decimocuarto nombre nuevo en la plantilla de los Potros, que buscarán consolidarse en la categoría de honor. Antes, llegaron Luis Haquín, Franco Ortega, Carlos Suárez, Andrés Segovia, José Luis Muñoz, Joao Ortíz, Juan Ignacio Duma, Claudio Santis, Matías Valenzuela, Aaron Astudillo, Matías Colossi, Alejandro Camargo y Cristián Zavala.

El choque frente a Curicó Unido está programado para el sábado, a las 11 horas, en La Granja.