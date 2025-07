Vladimir Samsonov, leyenda del tenis de mesa: “Chile tiene figuras; Tania Zeng no debe mirar su edad mientras gane”.

Vladimir Samsonov (49 años) está de paso por Chile. El legendario jugador bielorruso es una figura en el tenis de mesa. El apodado “Tai Chi Master” tuvo una consagración que llegó temprano: fue subcampeón mundial en 1997. Desde entonces, y durante más de veinte años, se mantuvo en la élite global. Acumuló 27 títulos en el ITTF World Tour, 12 Copas de Europa que le valieron el apodo de “Mr. Champions League”, y representó a su país en seis Juegos Olímpicos consecutivos, quedando a un paso del podio en Sídney 2000 y Río 2016.

“Estoy siempre muy feliz de visitar Chile. No es mi primera vez. Siempre he tenido una experiencia excepcional. Esta vez estoy aquí gracias a la cooperación de Velta. Tengo días muy interesantes, muy buenos. Todo es perfecto y me gusta mucho estar aquí”, dice de entrada en entrevista con El Deportivo.

¿Cómo ve a Chile en el contexto del tenis de mesa?

Creo que Chile siempre ha tenido jugadores buenos. Por ejemplo, Tania Zeng ganó una medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Estoy seguro que su país tiene muchos jugadores con mucho talento. Le deseo suerte a todos.

¿Conoce su historia? ¿Qué le parece?

Conozco la historia de Tania, es increíble. Creo que no hay que mirar el número de su edad. Cuando tú estás bien y ganas medallas en campeonatos, es más importante eso.

Samsonov participó de seis Juegos Olímpicos.

¿Quiénes fueron sus referentes cuando empezaba?

La verdad es que cuando yo empecé a jugar, nunca pensaba qué podía pasar en el futuro. No sabía que iba a ser una estrella un día. Yo quería solo jugar.

Durante más de dos décadas, estuvo entre los mejores del mundo. ¿Cómo se sostiene ese nivel durante tanto tiempo?

Creo que muchas cosas son importantes. Por ejemplo, tienes que ser muy profesional, no tener lesiones. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muchísima ayuda de mi familia, mi esposa, mis niños. Debes tener un objetivo en mente.

Participó de seis Juegos Olímpicos, ¿qué representan para usted?

Yo siempre quería ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Una vez estuve muy cerca... Puede ser en mi próxima vida.

¿Cree que hoy se juega más rápido, pero menos técnico, o es un mito?

Me parece también que hoy se juega más rápido. Pero yo creo que tienes que estar muy bien a nivel técnico para jugar en un nivel alto.

Fue uno de los primeros europeos en competir con los chinos, ¿cómo se preparaba para enfrentarlos?

No es tan importante contra quién tú vas a jugar. Siempre hay que prepararse para ganar.

¿Hay alguna victoria que recuerdes con especial cariño?

Sí... yo jugué muchos años. La verdad es que tengo mucho de todo.