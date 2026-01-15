“Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC.

El futuro de Eduard Bello queda en el aire. Este jueves, Barcelona de Guayaquil confirmó que puso término al vínculo contractual con el extremo venezolano que jugó a préstamo en la UC durante la temporada pasada y cuyo nombre siempre estuvo ligado a la planificación estudiantil del plantel 2026.

“Nosotros terminamos vínculo con él y nos quedamos con un porcentaje de su pase. Ahora él decide dónde jugar y arreglar”, señala David Álvarez, presidente de la comisión de fútbol del elenco ecuatoriano, a El Deportivo.

Eduard Bello celebra uno de sus goles en la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

A través de un comunicado, el cuadro torero agradeció los servicios del futbolista. “Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo de mutua voluntad con el jugador Eduard Bello para la terminación de su contrato. Esta decisión se ha tomado en los mejores términos para ambas partes, manteniendo siempre una relación de respeto y profesionalismo. Como institución, agradecemos a Eduard por su compromiso y entrega durante su etapa defendiendo la camiseta amarilla, y le deseamos al volante venezolano el mayor de los éxitos en su nuevo reto profesional”, establecen.

En paralelo, en Universidad Católica cerraron su plantel. Durante la presentación oficial del defensor Juan Ignacio Díaz, la dirigencia de Cruzados confirmó públicamente que no seguiría buscando incorporaciones. La determinación fue explicada por el gerente técnico del club, José María Buljubasich, quien señaló que, tras un análisis conjunto con el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero, se optó por cerrar la búsqueda en el sector izquierdo del ataque, posición en la que se evaluó reforzar durante el mercado.

“Por ende, también lo de Eduard no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, sostuvo el exguardameta.

El presidente de la concesionaria, Juan Tagle, reforzó esa postura. “Estamos muy entusiasmados con el equipo que hemos logrado armar. Hemos traído varios de los jugadores que teníamos como primera opción y se han integrado muy bien. Creemos que tenemos plantel suficiente en calidad y cantidad para enfrentar todos los desafíos”, señaló.