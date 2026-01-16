SUSCRÍBETE POR $1100
    Vuelve uno de los desafíos más duros del continente: El Paso Austral

    La carrera de montaña regresa este 27 y 28 de febrero, invitando a los trail runners a vivir una experiencia única entre Chile y Argentina.

    El Deportivo

    El Paso Austral no es solo una competencia; es un desafío transandino único en Chile. En su cuarta edición, el evento llevará a los participantes a través de glaciares, bosques milenarios, selva valdiviana y paisajes que conectan la imponente geografía patagónica.

    El evento contará con cuatro distancias: 10K, 25K, 50K y 70K. Las cuales están diseñadas para atletas de diferentes niveles, pero con un denominador común: vivir una experiencia única en medio de algunos de los paisajes más sorprendentes de Sudamérica. Además, esta es la única carrera de Trail Running Chilena que cruza la Cordillera de los Andes.

    Por un lado, las categorías ultra (50K y 70K) saldrán desde Río Blanco – Lago de Todos los Santos (Chile) y Pampa Linda, Bariloche (Argentina) respectivamente. Esta última, será la única categoría que cruzará la cordillera. Por otro lado, las categorías de 10K y 25K saldrán desde Ralún, Laguna Cayuté (Chile). Todas las rutas finalizan en Ralún, con un entorno escénico que marca un cierre inolvidable para cada corredor.

    “Correr El Paso Austral significa enfrentarse no sólo a la geografía, sino también a desafiar tus límites físicos y mentales. Deportistas de todo el mundo vienen a demostrar sus capacidades entre paisajes extremos y la riqueza natural de Chile y Argentina. Además, se enfrentan a climas extremos, en los que puede hacer mucho calor, como mucho frío en plena cordillera. Todo esto lo hace un evento imperdible del circuito trail internacional”, comenta Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile.

    Este año, la competencia tendrá la participación de tres importantes embajadores de la marca: Aida Sophie, que se convirtió en la primera mujer en terminar el Stubai High Trail en menos de 24 horas, completándolo en 19 horas, 16 minutos y 11 segundos, Moises Jimenez y Anne Bouchard.

    Según la distancia, los participantes deberán cumplir con exigencias específicas. En los 70K, será obligatorio presentar documento de identidad o pasaporte para el cruce fronterizo, además de portar elementos técnicos como luz frontal, silbato, hidratación, botiquín, manta térmica y equipamiento para enfrentar condiciones climáticas extremas.

    Las inscripciones para 10K, 25K y 50K ya están disponibles en el sitio oficial. Para la distancia 70K, el proceso considera cupos limitados, preinscripción y acreditación de experiencia competitiva acorde a la exigencia del recorrido.

