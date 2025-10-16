Xavi Hernández confiesa quién es su jugador chileno favorito

El exfutbolista y entrenador del Barcelona, Xavi Hernández participó de una nueva dinámica futbolera. Al exvolante se le solicitó escoger a quienes considera su futbolista favorito de diversos países incluyendo a Chile.

Mediante un video publicado en las redes sociales del creador de contenido Andri Contreras, el ex mediocampista hispano reconoció que el jugador chileno que prefiere por sobre todos es Alexis Sánchez, quien fue su compañero en el Barça entre 2011 y 2014.

Alexis Sánchez y Xavi Hernández compartieron cancha en el Barcelona.

También destacó, entre los países consultados a Lamine Yamal (España), Zinedine Zidane, (Francia), Andrea Pirlo (Italia), Franz Beckenbauer (Alemania), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina), Carlos Valderrama (Colombia), Rafa Márquez (México) y Luis Suárez (Uruguay).

El renacer de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ha tenido un gran arranque en la liga española junto a Sevilla. El delantero chileno sigue mostrando su potencial en Europa, ahora de la mano del conjunto andaluz y ha sido parte fundamental en los últimos encuentros.

De hecho, en la última fecha disputada, el tocopillano fue el encargado de liderar el triunfo de los blanquirrojos sobre el Barcelona por 4-1. Un resultado que también significó la primera victoria como local en la temporada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así, con dicho tanto se metió en la historia del certamen español al conseguir un registro inédito. Con 36 años y 290 días, Alexis Sánchez se convirtió en el exfutbolista del Barcelona más veterano que le marcó al conjunto catalán en un partido de LaLiga, según informó el estadístico hispano MisterChip.

#OJOALDATO - Dos jugadores de 36+ años (Morales y Alexis) le han marcado al Barcelona en una misma edición de La Liga, algo que no sucedía desde la temporada 1963-64 (Di Stéfano y Puskás).



Alexis Sánchez (36 años y 290 días) es el ex-jugador más veterano que le marca al Barça en… pic.twitter.com/NxdRWtF9lE — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 5, 2025

Aplaudido por Matías Almeyda

El técnico de Sevilla, Matías Almeyda, también se ha sumado a los elogios y defendió con todo la llegada del chileno, en especial por las críticas que recibió el futbolista por su edad y falta de fútbol en Udinese, su anterior club.

“No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo”. Aunque, fiel a su idea, insistió en el mérito colectivo: “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Esa es la manera de conseguir cosas importantes”, compartió en el momento.

“Es de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Pasó mucho tiempo para volver a ganar. Lo que planificamos salió. Tomamos riesgos y salió bien, pero ellos tienen que creer que pueden. Se vio que pueden. Es un excelente partido de felicidad y por suerte ya se eliminó la pregunta de que no ganamos de local y lo hicimos a lo grande”, agregó sobre el partido.

“Este partido deja muchas cosas. Se gana un partido, tres puntos, pero se les hace creer a ellos que pueden, que hay que intentarlo. Otros partidos funcionamos bien pero nos quedamos con poco. Nos estamos acostumbrando a ganar. Tenemos que saber dónde queremos ir. Vamos en el camino y hay que seguir”, analizó.

Ahora, el Sevilla debe prepararse para enfrentar a Mallorca por la liga española. El duelo está fijado para este sábado 18 de octubre a partir de las 09.00 horas de Chile.