“Yo, a los 38 años, ya pesaba 120 kilos”: el singular elogio de Ronaldo tras nuevo récord de Lionel Messi en el Mundial

Lionel Messi se llena de elogios. El transandino sumó otro registro más a su inagotable bitácora de logros en los Mundiales. Con los dos goles que le marcó a Austria, se transformó en el goleador exclusivo de los eventos planetarios. Le saca dos tantos de ventaja al alemán Miroslav Klose, quien detentaba esa condición al inicio del actual torneo.

Messi suma cinco tantos: el hat-trick que le marcó a Argelia y el doblete que consiguió ante los europeos. Su producción es notable y puede seguir creciendo. El próximo rival del equipo de Lionel Scaloni es Jordania. Y, después, tiene margen, cuando menos, en la ronda siguiente.

“Yo, a los 38 años, ya pesaba 120 kilos”: el elogio definitivo de Ronaldo a Lionel Messi

El diario francés L’Equipe realizó un potente sondeo para determinar el sitial de Messi en la historia del fútbol. “Es el mejor jugador de la historia´: Zlatan Ibrahimovic, Lamine Yamal, Xavi, Careca... Todos se ponen de pie por Messi“, establece el periódico galo.

“Para los dioses del fútbol, esta es una estadística que demuestra que ha superado a todos los demás”, consigna, desde la perspectiva más formal.

Lionel Messi celebra con su escudero, Rodrigo de Paul.

"Si alguien merece el título de máximo goleador histórico en la historia de la Copa del Mundo, definitivamente es Messi”, añade, a modo de reconocimiento por la notable producción y por lo que significa el argentino para el deporte más popular en el mundo.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el parámetro que el Fenómeno establece para comparar la carrera del transandino con la suya. “¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38, yo ya me había retirado cuatro años antes y pesaba 120 kilos”, apunta, para poner fin a cualquier intento de describir un parangón.

Después del triplete ante Argelia, el brasileño ya se había atrevido a lo que muchos evitan: situar a Messi sobre Pelé y Maradona, los máximos referentes del fútbol.

“Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, dijo, tras ese duelo.

El rival se inclina

Después de sufrirlo, Ralf Rangnick, el técnico austriaco, terminó inclinándose ante el astro. "Sabíamos que Messi está a otro nivel. Nos ha mostrado hoy que no es uno de los mejores, sino que es el mejor”, afirmó el estratega.

“Cuando hay alguien que tiene 39 años y anota dos goles en este partido y cinco goles en general al inicio de un Mundial marca la diferencia”, añadió.

Eso sí, discutió la apertura de la cuenta. "En el primer gol, desearía que el cuarto árbitro le hubiera pedido al colegiado hacer lo que hizo antes en el penal y haberle pedido que fuera al VAR. Hubo una falta sobre Schlager”, se quejó.