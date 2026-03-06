Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Un día de antigüedades en Vitacura

Vivimos en una época donde lo conveniente predomina por sobre lo bello, en la que los objetos no están diseñados para trascender: se usa, se bota, se cambia. Por eso una feria de antigüedades, como la que organiza @otraoportunidad.cl, es más que una jornada de compraventa nostálgica: es un espacio de resistencia ante lo desechable como también de defensa hacia la belleza y humanidad de las cosas.

Dirección

Plaza Acuario (Acuario 9307, Vitacura)

Horario

Sábado, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

El Precolombino sin pagar entrada

A propósito del 8M, el Museo de Arte Precolombino organizará un recorrido especial por una exposición sobre el legado atacameño, mapuche y rapa nui, con piezas arqueológicas y contemporáneas inspiradas en lo femenino, que ayudan a entender cómo estas culturas entendían el género y sus diferencias. La actividad es gratis, dura 90 minutos y luego el resto del museo queda disponible para visitarlo.

Dirección

Museo de Arte Precolombino (Bandera 361, Santiago)

Horario

Sábado, 12:00

Entrada

Gratuita en precolombino.cl

Mucha cumbia en la vendimia de Colchagua

Es plena época de vendimia y cada valle, durante todo marzo y principios de abril, tratará de convencer al resto de que tiene la mejor fiesta vinícola de Chile. Eso prometen en Colchagua, cuando en Santa Cruz, su capital, se paralice todo mientras en la plaza y el estadio no dejen de descorcharse botellas ni vaciarse las copas. Las noches se cierran con La Combo Tortuga (sábado) y Los Viking 5 (domingo).

Dirección

Plaza de Armas (Nicolás Palacios 143, Santa Cruz)

Horario

Sábado y domingo, de 11:30 a 22:00

Entrada

Gratuita (copas desde $16 mil en rutadelvino.cl)

Arte, diseño y música en Concha y Toro

En la Alameda con Brasil, justo donde empieza el pequeño barrio Concha y Toro, entre tiendas de filtros, herramientas y repuestos, habrá un grupo de mujeres y disidencias —que incluirá a más de 50 expositoras, siete DJs, el show en vivo de Akatumamy, pizzas, vermú, café y cervezas— mostrando, compartiendo, disfrutando y discutiendo sobre el arte, el diseño y los oficios desde el feminismo. Lo organiza PÚBLICA.

Dirección

Casa Palacio (Alameda 2133, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

Golf internacional gratis en La Reina

RAUL BRAVO

Por TV, el golf puede verse como un deporte distante, que se juega en edénicos prados verdes que exigen demasiada agua en plena crisis hídrica. Todo para meter una pelotita en un hoyo. Pero en vivo, cuando uno escucha el golpe de un drive o presencia la magia de un eagle, es posible aprender a quererlo. Eso lo ofrecerá gratis el Astara Chile Classic, torneo internacional que entrega un millón de dólares en premios.

Dirección

Prince of Wales Country Club (Bilbao 6445, La Reina)

Horario

Sábado y domingo, desde las 07:45

Entrada

Gratuita (en passline.com)

Un viaje a la intimidad con Julia Toro

A los 92 años, la artista Julia Toro se mantiene activa y vigente, capaz de recibir premios y homenajes —como el Antonio Quintana a la trayectoria en fotografía— como de organizar exposiciones. Huellas y desplazamientos es la más reciente, que en abril termina su paso de más de seis meses en el CCLM. Son 50 fotos que retratan la intimidad y cotidianeidad chilena entre los convulsos años de 1973 y 1987.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Gilberto Gil se despide

Se ha vuelto común que los músicos anuncien su retiro con sendas giras de despedida para que pocos años después, justificados por un deseo artístico que suele esconder ansiedades económicas, se retracten con otro tour. No parece ser el caso de Gilberto Gil, pionero del tropicalismo, tan vanguardista como masivo, que a punto de cumplir 60 años de carrera musical se marcha de los escenarios con la misión cumplida.

Dirección

Movistar Arena (Tupper 1941, Santiago)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $17.300 en puntoticket.com

Un Recreo de electrónica en pleno centro

Si alguien quiere ponerse al día con la música electrónica chilena, y si alguien que ya está al día quiere simplemente ponerse a gozar, no hay ni habrá mejor momento para conseguirlo que en el Recreo Festival. Tres escenarios ocuparán casi todo el GAM con más de 30 artistas como Andrea Paz, Diegors, Nico Castro, Lorelei, Fantasna, además de intervenciones de arte visual, performances e invitados latinoamericanos.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado, de 16 a 22:00

Entrada

$25 mil en ticketplus.cl

Museo interactivo para disparar la dopamina

Para sacudirse el aburrimiento no conviene seguir scrolleando en redes sociales ni buscando por horas en el streaming la película perfecta que no existe: mejor es salir a moverse y entregarse a experiencias tangibles como las que hay en Dopamine Land, que se define como museo interactivo pero que es más bien una serie de estímulos físicos como luces, pelotas, bailes e incluso una guerra de almohadas.

Dirección

Cenco Costanera (Av. Andrés Bello 2425, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Desde $14 mil en feverup.com

Ahora llega la novia de Frankenstein

Tras la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro llega el remake de La novia de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por la infalible Jessie Buckley (Hamnet). Una violenta comedia negra gangsteril donde Christian Bale es el monstruo —más pop y menos romántico que el de Jacob Elordi— y la pareja se enfrenta a la sociedad como unos Bonnie y Clyde despertados de sus tumbas.

Dirección

Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

$6 mil en normandie.cl