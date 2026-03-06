SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 7 y 8 de marzo

    ¿Una feria de antigüedades o una fiesta de la vendimia? ¿Una película de terror o un festival de electrónica? Opciones para pasarlo bien este sábado y domingo sobran. Muchas son gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 7 y 8 de marzo

    Un día de antigüedades en Vitacura

    Vivimos en una época donde lo conveniente predomina por sobre lo bello, en la que los objetos no están diseñados para trascender: se usa, se bota, se cambia. Por eso una feria de antigüedades, como la que organiza @otraoportunidad.cl, es más que una jornada de compraventa nostálgica: es un espacio de resistencia ante lo desechable como también de defensa hacia la belleza y humanidad de las cosas.

    Dirección

    Plaza Acuario (Acuario 9307, Vitacura)

    Horario

    Sábado, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    El Precolombino sin pagar entrada

    A propósito del 8M, el Museo de Arte Precolombino organizará un recorrido especial por una exposición sobre el legado atacameño, mapuche y rapa nui, con piezas arqueológicas y contemporáneas inspiradas en lo femenino, que ayudan a entender cómo estas culturas entendían el género y sus diferencias. La actividad es gratis, dura 90 minutos y luego el resto del museo queda disponible para visitarlo.

    Dirección

    Museo de Arte Precolombino (Bandera 361, Santiago)

    Horario

    Sábado, 12:00

    Entrada

    Gratuita en precolombino.cl

    Mucha cumbia en la vendimia de Colchagua

    Es plena época de vendimia y cada valle, durante todo marzo y principios de abril, tratará de convencer al resto de que tiene la mejor fiesta vinícola de Chile. Eso prometen en Colchagua, cuando en Santa Cruz, su capital, se paralice todo mientras en la plaza y el estadio no dejen de descorcharse botellas ni vaciarse las copas. Las noches se cierran con La Combo Tortuga (sábado) y Los Viking 5 (domingo).

    Dirección

    Plaza de Armas (Nicolás Palacios 143, Santa Cruz)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11:30 a 22:00

    Entrada

    Gratuita (copas desde $16 mil en rutadelvino.cl)

    Arte, diseño y música en Concha y Toro

    En la Alameda con Brasil, justo donde empieza el pequeño barrio Concha y Toro, entre tiendas de filtros, herramientas y repuestos, habrá un grupo de mujeres y disidencias —que incluirá a más de 50 expositoras, siete DJs, el show en vivo de Akatumamy, pizzas, vermú, café y cervezas— mostrando, compartiendo, disfrutando y discutiendo sobre el arte, el diseño y los oficios desde el feminismo. Lo organiza PÚBLICA.

    Dirección

    Casa Palacio (Alameda 2133, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Golf internacional gratis en La Reina

    RAUL BRAVO

    Por TV, el golf puede verse como un deporte distante, que se juega en edénicos prados verdes que exigen demasiada agua en plena crisis hídrica. Todo para meter una pelotita en un hoyo. Pero en vivo, cuando uno escucha el golpe de un drive o presencia la magia de un eagle, es posible aprender a quererlo. Eso lo ofrecerá gratis el Astara Chile Classic, torneo internacional que entrega un millón de dólares en premios.

    Dirección

    Prince of Wales Country Club (Bilbao 6445, La Reina)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 07:45

    Entrada

    Gratuita (en passline.com)

    Un viaje a la intimidad con Julia Toro

    A los 92 años, la artista Julia Toro se mantiene activa y vigente, capaz de recibir premios y homenajes —como el Antonio Quintana a la trayectoria en fotografía— como de organizar exposiciones. Huellas y desplazamientos es la más reciente, que en abril termina su paso de más de seis meses en el CCLM. Son 50 fotos que retratan la intimidad y cotidianeidad chilena entre los convulsos años de 1973 y 1987.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Gilberto Gil se despide

    Se ha vuelto común que los músicos anuncien su retiro con sendas giras de despedida para que pocos años después, justificados por un deseo artístico que suele esconder ansiedades económicas, se retracten con otro tour. No parece ser el caso de Gilberto Gil, pionero del tropicalismo, tan vanguardista como masivo, que a punto de cumplir 60 años de carrera musical se marcha de los escenarios con la misión cumplida.

    Dirección

    Movistar Arena (Tupper 1941, Santiago)

    Horario

    Sábado, 21:00

    Entrada

    Desde $17.300 en puntoticket.com

    Un Recreo de electrónica en pleno centro

    Si alguien quiere ponerse al día con la música electrónica chilena, y si alguien que ya está al día quiere simplemente ponerse a gozar, no hay ni habrá mejor momento para conseguirlo que en el Recreo Festival. Tres escenarios ocuparán casi todo el GAM con más de 30 artistas como Andrea Paz, Diegors, Nico Castro, Lorelei, Fantasna, además de intervenciones de arte visual, performances e invitados latinoamericanos.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 16 a 22:00

    Entrada

    $25 mil en ticketplus.cl

    Museo interactivo para disparar la dopamina

    Para sacudirse el aburrimiento no conviene seguir scrolleando en redes sociales ni buscando por horas en el streaming la película perfecta que no existe: mejor es salir a moverse y entregarse a experiencias tangibles como las que hay en Dopamine Land, que se define como museo interactivo pero que es más bien una serie de estímulos físicos como luces, pelotas, bailes e incluso una guerra de almohadas.

    Dirección

    Cenco Costanera (Av. Andrés Bello 2425, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 20:00

    Entrada

    Desde $14 mil en feverup.com

    Ahora llega la novia de Frankenstein

    Tras la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro llega el remake de La novia de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por la infalible Jessie Buckley (Hamnet). Una violenta comedia negra gangsteril donde Christian Bale es el monstruo —más pop y menos romántico que el de Jacob Elordi— y la pareja se enfrenta a la sociedad como unos Bonnie y Clyde despertados de sus tumbas.

    Dirección

    Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

    Horario

    Domingo, 19:00

    Entrada

    $6 mil en normandie.cl

    Más sobre:Guía del ocioPanoramasPanoramas gratisPanoramas SantiagoSantiagoFiestaCineElectrónicaGratis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto por el homicidio de un menor de tan sólo tres años

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Temuco de Marcelo Salas: “Jugar igual gatilló en una lesión más grave”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana