Argentina a la vista: Calama tiene 40 días para cumplir con las exigencias de la Roja

En la ANFP están a la espera de la respuesta oficial, pero dan por hecho que será positiva. Desde Zúrich, durante las próximas horas, emanará la carta de aprobación a la petición que se hizo el viernes de la semana pasada: la Selección chilena jugará en Calama frente a Argentina, en el duelo válido por las Eliminatorias.

Es que luego de semanas de reuniones, en la que se analizó todas las ventajas de ir al Zorros del Desierto, incluyendo la opinión de la base de la generación dorada, se decidió que la localía frente al equipo de Scaloni se realizará en la casa de Cobreloa. Los casi 2.300 metros de altitud, además de ser un factor que incomoda a los transandinos, servirá para preparar el duelo frente a Bolivia, que se jugará pocos días después, en La Paz. “Nos habían propuesto ir a Calama y habíamos dicho que sí, que estábamos en condiciones de ir, además nos sirve para después ir contra Bolivia. Queremos hacernos fuertes, que la gente vaya a apoyar y se hagan sentir”, dijo Gary Medel, el segundo capitán de la Selección.

La localía en Calama, sin embargo, terminó de cerrarse este viernes. Luego de las visitas que se realizaron durante la semana pasada, que incluyó a dos contigentes, entre ellos el propio Martín Lasarte, se decretó que por primera vez la Selección jugará fuera de Santiago por las Eliminatorias.

“Estamos bastante conforme, diría yo, hay algunas cositas para solucionar, como son cositas, creemos que se pueden arreglar con el tiempo que nos depara de cara al partido”, señalo Machete, quien además estudia realizar microciclos en la ciudad nortina. “Elegimos Calama porque, idealmente, tenemos que hacer un trabajo de preparación pensando en el partido con Bolivia, en La Paz, que es bastante duro para todos los equipos. Y qué mejor que ir a prepararse a un lugar de nuestra tierra que es Calama, con una altitud bastante menor, pero que ayuda mucho a nuestra adaptación a ese partido en La Paz, que va a ser crucial para nosotros ir a ganarlo”, justificó el estratega.

Lo cierto es que el viernes, en la visita exprés que realizó el estratega junto a Francis Cagigao, el director deportivo, se dejó una serie de tareas al equipo loíno y a la misma Municipalidad de Calama que deberán resolver. Se les otorgó un plazo de 40 días para resolverlo, considerado que el partido se jugará el próximo 27 de enero. Se asume que la Roja está acostumbrada a trabajar bajo los máximos estándares, que obligan a no dejar ningún detalle al azar.

Uno de los puntos más importantes que quedó en tabla fue trabajar en la cancha de entrenamientos que servirá para preparar el trascendental duelo frente a Argentina. Según información recabada por El Deportivo, el césped no está al nivel de la Selección.

En Quilín quieren evitar quejas de los futbolistas, quienes ya han demostrado ser bastante exigentes en ese ítem. Durante los próximos días viajarán personeros de Juan Pinto Durán para ayudar en el proceso. El costo de la inversión será asumido por la ANFP. Cabe recordar que por petición de los jugadores se trasladó la localía desde el Monumental a San Carlos de Apoquindo, porque no les acomodaba lo dura de la cancha de Macul.

Otro de los temas a mejorar hace relación con los ingresos al estadio Zorros del Desierto. Se le pidió a la Municipalidad que se habilite más vías de acceso al reducto, considerando que hoy no existe mayor definición para los partidos en los que juega Cobreloa de local. Solo hay una vía de ingreso, lo que se hace insuficiente para los casi nueve mil espectadores que se esperan para el duelo.

La hotelería fue el último punto en la lista de exigencias. Se busca que los seleccionados no tengan mayor interacción con los fanáticos en su lugar de descanso. Es por esto que se solicitó que durante la estadía de la Roja en Calama no se permita el ingreso de público a los restaurantes donde se hospedarán. En la memoria del Equipo de Todos está latente el desfile de gente que hubo en el lobby del hotel cuando fueron a jugar el amistoso con Zambia, en 2010. El problema no será menor pues los hoteles están arrendados por las mineras con contratos anuales.

En conversación con El Deportivo, Luis Vera, el presidente de Cobreloa, reconoce que ya están trabajando en la lista de tareas. “Estamos súper contentos. Se nos dejó las tareas y ya estamos trabajando en esa lista para mejorar las vías de acceso y las canchas del complejo deportivo, que será costeado por la ANFP. Tenemos 40 días y lo vamos a lograr. Estamos súper felices que la Seleción venga y muestre realmente lo hermoso que es Calama”, dijo el timonel.

Chile solo espera el sí de la FIFA. Calama, la ciudad que vio a crecer y madurar a varios jugadores de esta generación dorada, como Alexis, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, se prepara para recibir a una Selección que buscará seguir viva en su ilusión de meterse en el Mundial de Qatar 2022.