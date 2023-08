Cara a cara oficialista en Cerro Castillo: las disculpas de Latorre por el lío de platas y la reprimenda de Boric ante los díscolos

El nuevo protocolo de privacidad para sus reuniones estrenó ayer el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo. Luego de que durante una cita con parlamentarios de La Araucanía se filtrara parte de su intervención, hecho por el cual el gobierno incluso presentó acciones legales, el Jefe de Estado recibió este miércoles desde las 20.00 al oficialismo en Viña del Mar, pero con una condición: antes de entrar a la sala todos debían dejar sus celulares -apagados o en silencio- en una caja.

La velada -en que compartieron una especie de gohan y tomaron bebidas, agua y jugo- se dio en medio de varios episodios de roces entre La Moneda y los partidos que sustentan al gobierno. Si con RD las relaciones se han tensionado al máximo por el lío de platas -entre fundaciones y reparticiones del gobierno- que tuvo su epicentro en esa colectividad, las interlocuciones del gobierno, el PPD y el PS se han vuelto a lo menos tirantes en las últimas semanas.

En el partido liderado por Natalia Piergentili resintieron la mano de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en los próximos comicios internos, donde la secretaria de Estado ha dejado claro que no respalda su reelección, y en el PS las críticas de figuras como Fidel Espinoza, Juan Luis Castro y el exministro Osvaldo Andrade han generado malestar en Palacio.

Y, pese a que la cita tenía por objetivo principal revisar las estrategias para enfrentar la discusión del pacto fiscal y la reforma previsional que impulsa La Moneda, las fracturas y diferencias fueron expuestas por el propio Mandatario.

Sin embargo, hubo una intervención que llamó más la atención: las disculpas que ofreció el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, al gobierno. El parlamentario tuvo que asumir la administración de la crisis por el lío de platas tras hacerse públicos los convenios firmados entre Democracia Viva -representada por Daniel Andrade, la entonces pareja de la diputada Catalina Pérez- y el Serviu de Antofagasta, caso que terminó destapando un entramado mayor que hoy indaga la fiscalía por eventuales delitos de corrupción.

Pero el rol de Latorre ha sido calificado por el gobierno y por su propio partido como errático e, incluso, deficiente. Sobre todo, luego de que tras conocerse el caso saliera escoltando a la diputada Pérez -hoy con militancia suspendida- en un punto de prensa en que dio sus primeras declaraciones, y tras conocerse que supo 10 días antes de la publicación del medio Timeline de los convenios firmados por Andrade y el ahora exseremi de Vivienda, Carlos Contreras.

El episodio que más resienten en el gobierno, en todo caso, fue cuando el senador por Valparaíso enfrentó a los medios y trató de explicar por qué no tomó acciones anticipadas -como denuncias- si estaba al tanto de los polémicos contratos. En esa oportunidad, Latorre dejó entrever que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, también había sido informado previamente. Sus aclaraciones posteriores no despejaron las dudas e incomodaron al gobierno.

Por todo eso, dicen presentes, se disculpó anoche Latorre. En su intervención, según las mismas fuentes, el legislador manifestó pesar -a nombre de RD- por el daño que el lío de platas le ha causado al gobierno del Presidente Boric. “Fue algo muy genuino, dieron ganas de ir a abrazarlo”, dice un legislador del Socialismo Democrático.

Según presentes, el gesto descomprimió el clima y, por lo mismo, la cita no se enmarcó en recriminaciones cruzadas.

La iniciativa de Cicardini y el desmarque de Vodanovic

Pero Latorre no fue el único que pidió disculpas. Antes, la primera en tomar la palabra por parte de los parlamentarios oficialistas fue la vicepresidenta de la Cámara Baja, Daniela Cicardini (PS).

La legisladora, en representación de su partido, también ofreció excusas al Mandatario por las declaraciones de sus compañeros de militancia en los últimos días. La más compleja, según interpretan en el partido, fue la del exministro Osvaldo Andrade, quien señaló que “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”, lo que se sumó a la ofensiva permanente del senador Fidel Espinoza contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y a las palabras del senador Juan Luis Castro, quien dijo derechamente sentir vergüenza de respaldar a este gobierno.

La vicepresidenta del PS, de acuerdo a presentes, señaló que esas palabras no representaban el sentir del socialismo. “Me permití ofrecerle mis disculpas al Presidente por declaraciones poco serias e irresponsables de algunos parlamentarios socialistas que, sin duda, no compartimos. No es el espíritu leal que ha tenido el PS desde su ingreso al gobierno”, explicó Cicardini a La Tercera.

Y agregó: “No es aceptable que algunos se quieran sumar al coro de las calumnias, al circo de las descalificaciones sin fundamento, de las denuncias injustificadas, malintencionadas, y que muchas veces parecen ser más persecuciones políticas”.

En la misma línea estuvo la timonel PS, Paulina Vodanovic. En su intervención, la senadora por El Maule reiteró que las citadas declaraciones no representaban en ningún caso a la institucionalidad del partido.

”El desafío de cambiarles la vida a las personas es de tal magnitud, que se requiere profunda unidad, disciplina y lealtad. Ese ha sido el comportamiento de la bancada de diputados del PS, que esperamos sea replicada por todos los actores políticos. La reunión con el Presidente fue un buen espacio de conversación”, sostiene el diputado socialista Daniel Manouchehri.

Llamado de Boric

No han sido semanas fáciles y para algunos incluso han sido las peores que ha tenido que enfrentar el gobierno de Boric. Esto, debido a la magnitud que ha alcanzado el lío de platas. Aunque en otras ocasiones el Jefe de Estado había hecho llamados a la unidad, el contexto de ayer fue más complejo, dados los cuestionados convenios.

En este escenario, el Jefe de Estado pidió mayor sentido de unidad a los partidos, señalando que las declaraciones por la prensa de algunos dirigentes muchas veces terminan dañando al gobierno y afectando sus objetivos. En ese sentido, según las mismas fuentes, Boric ejemplificó con el proyecto de resolución que ayer fue aprobado con apoyos PPD e independientes para que la Cámara de Diputados pida formalmente al gobierno la salida del ministro Jackson por su “responsabilidad política” en el lío de platas que involucra a su partido.

“Mañana la prensa me va a preguntar por Raúl Soto y no por el royalty”, advirtió el Presidente, aludiendo al parlamentario PPD, quien votó a favor de la ofensiva de la derecha contra el ministro RD. Así, el Mandatario enfatizó que este tipo de episodios terminan empañando “las buenas noticias” del Ejecutivo.

En otros pasajes de su intervención, el Presidente abordó el lío de platas que enfrenta su gobierno. En esa línea, reiteró lo que ha dicho públicamente. El jefe de bancada PPD, Cristián Tapia, lo explicó así: “No pudimos evadir temas tan importantes como lo que está pasando con las fundaciones, con estos convenios, con estos desvíos de recursos sin justificación. Ahí el Presidente fue enfático con que nada va a quedar bajo la alfombra, que todos los que resulten responsables tendrán que responder primero con sus cargos y luego ante la justicia, para que esto se transparente definitivamente”.

Las disculpas de Latorre por el lío de platas y la reprimenda de Boric ante los díscolos.

Quienes también intervinieron de parte del gobierno fueron las ministras Tohá y la titular de la Segegob, Camila Vallejo. Ambas, según presentes, fueron severas en su crítica a quienes han hecho una práctica habitual cuestionar al gobierno y les pidieron “mayor disciplina”.