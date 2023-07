Cronología de una tragedia: cómo un estudiante de 16 años del Liceo de Aplicación terminó en riesgo vital

Los hechos que el sábado por la noche terminaron con un estudiante de 16 años en riesgo vital por una explosión derivada de la manipulación de implementos incendiarios en el Liceo de Aplicación, comenzaron mucho antes que el fin de semana. De hecho, si bien la crisis educativa de los liceos emblemáticos como éste se arrastra por años, la toma que culminó con un menor de edad debatiéndose entre la vida y la muerte tuvo su origen en abril.

El miércoles 12 de ese mes y posterior a una marcha de secundarios en la que hubo lanzamiento de bombas molotov, el archivo patrimonial del Liceo de Aplicación terminó dañado (hoy está casi reparado en su totalidad). Ese hecho llevó a que el centro de estudiantes se disolviera, lo que trajo elecciones para un nuevo cuerpo representativo de los alumnos, quienes levantaron un nuevo petitorio y, con ello, comenzaran con medidas de presión para ser escuchados.

En ese contexto, el jueves 20 de julio y luego de un Consejo de Delegados de Curso (Codecu), la instancia definió por amplia mayoría tomarse el establecimiento por considerar que la respuesta a las demandas de parte de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, sostenedora del liceo, era insuficiente. A partir de ese día, el recinto pasó a manos de los estudiantes.

A esa altura los ánimos ya venían caldeados internamente, entre peticiones de haber radicalizado antes el movimiento y acusaciones cruzadas entre miembros de la comunidad estudiantil, algunas de las cuales afirmaban que inspectoría general cumplía un rol garantista en las manifestaciones de los alumnos, llegando las incriminaciones incluso a asegurar que en las oficinas de inspectoría se guardaban artefactos incendiarios.

“Hacemos un llamado al autocuidado y a evitar poner en riesgo tanto su integridad física y mental, como la de otros miembros de la comunidad educativa o la de los vecinos del sector y a no permitir que se produzcan agresiones a personas, tal como ha ocurrido esta semana”, se leía ese día, como un mal presagio de lo que ocurriría, en un comunicado emitido por dirección una vez votada la toma.

Así llegó el fin de semana, con desórdenes varios -informados todos por Carabineros al Ministerio Público- desde el inicio mismo de la toma. A las 19:30 horas del sábado un grupo de sujetos colgó un lienzo en el frontis del liceo y a las 19:58 el SAMU ya estaba acudiendo al lugar por, según la alerta recibida, encontrarse un menor con gran parte de su cuerpo quemado, incluyendo sus vías respiratorias. En circunstancias que aún se investigan, un adolescente que en abril había cumplido 16 años terminaba así en riesgo vital tras una explosión en su rostro, cuando manipulaba objetos incendiarios en el exterior del recinto, según la información extraoficial que hasta aquí se maneja. El menor de edad, perteneciente al mismo establecimiento educacional, portaba en una de sus manos un líquido acelerante para encender fuego, y -por razones que todavía se investigan- se provocó la explosión, dejándolo en estado grave.

Al respecto, la capitán Daniela Vargas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, explicó ese día que “un grupo de jóvenes, de los cuales no tenemos sus identidades, ni tampoco sabemos si son todos alumnos, salen del liceo y comienzan a encender objetos, y uno de estos menores, al portar uno de estos objetos se le incendia en sus manos y en su parte principal del torso”.

Tras el incidente, el alumno fue asistido apenas ocurridos los hechos por personal policial junto a los funcionarios del SAMU que llegaron al lugar, debiendo ser trasladado hasta la ex Posta Central, donde todavía se encuentra internado debido a la gravedad de sus lesiones, tanto en su rostro y extremidades como en sus vías respiratorias.

Este lunes y según conocedores de su estado de salud, por ahora el menor ha respondido bien a los cuidados, salió de la UTI y pasó a la UCI, aunque sigue en una compleja situación. La madrugada de esta jornada, por ejemplo, cercanos del menor realizaron una velatón en las afueras del recinto de salud donde se encuentra, instalando velas y efectuando rayados, entre símbolos de anarquía y la sigla ACAB.

“Es una situación gravísima, muy lamentable. Esperamos que el joven pueda salir adelante y recuperarse y es en ello que creo tienen que estar los especiales esfuerzos”, dijo este lunes al respecto Irací Hassler, alcaldesa de Santiago, comuna sostenedora del establecimiento. Junto con ello, la máxima autoridad municipal expuso que esta situación “es tremendamente dañina para la comunidad educativa y para nuestro país. Aquellos elementos que tuvieran que ver con eventuales responsabilidades requieren sin duda de los reglamentos internos de convivencia escolar y quiero ser clara también: en cada establecimiento que tenga demandas y petitorios que quieran avanzar para fortalecer la educación pública, en ello vamos a estar siempre disponibles y que situaciones que afectan a nuestros establecimientos, o incluso que pueden afectar la integridad de las personas son aspectos gravísimos que rechazamos tajantemente y que requieren sin duda de las responsabilidades correspondientes”.

El día después

Y aunque esas responsabilidad todavía no han sido zanjadas y tanto Labocar como OS9 de Carabineros mantienen abierta la investigación, en la DEM ya tomaron algunas definiciones.

Fruto del incidente, los estudiantes que se mantenían en la toma abandonaron el recinto. Así, Santiago retomó el control del lugar, aunque decidió suspender las clases de este lunes para organizar el retorno, que se espera ocurra este martes, aunque con una definición en la cabeza: no permitir que el liceo sea retomado, acción que, según conocedores de la misma, será coordinada con el Ministerio del Interior.

Mañana, en todo caso, se espera que no hayan clases normales, sino que un día de reflexión por lo acontecido. La idea, agregan los mismos entendidos, es hacerles ver a los estudiantes que este no es el camino e insistirles en la vía del diálogo. “La respuesta es y tiene que seguir siendo educativa. No es viable construir liceos en instituciones de Gendarmería, no es el camino”, dijo al respecto esta mañana Rodrigo Roco, director de la DEM santiaguina, en CNN.

Fruto de esas coordinaciones con Interior, y por consiguiente con Carabineros, miembros policiales ingresaron durante la mañana de este lunes a las dependencias del establecimiento que, como ya se ha dicho, su toma fue abandonada apenas se quemó el menor.

La idea de la acción de hoy era que la policía uniformada se cerciorara, justamente, de que el recinto se encontraba vacío. “Se logró verificar que en todas las dependencias no existían alumnos. Sí existían una gran cantidad de rayados y daños que posteriormente van a ser evaluados por la administración del colegio”, dijo el comandante de Carabineros Robinson Villarroel.

De la acción también fue parte el coordinador territorial de la DEM, Rolando Suárez, quien realizó una evaluación del lugar tras la toma. “El establecimiento se encuentra en buenas condiciones. Hay harto desorden, no hay daños a la propiedad, no hay robos ni nada que mayormente afecte el normal desarrollo del establecimiento”, aseguró, antes de añadir que “ante el mérito de los acontecimientos del fin de semana, creímos que la mejor determinación era poder retomar el establecimiento hoy”. Por ahora, funcionarios de la dirección educativa realizan un proceso de orden y limpieza.

Pero esta no es la única acción programada. Y es que en las próximas horas habrá un Consejo Escolar del liceo, el que según algunas personas de la comunidad se estaba evaluando ampliar a otras personas e instituciones, entre la propia DEM o los ministerios del Interior y Educación, así como Carabineros.

Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó que sostendrían una reunión con fiscalía “porque nos interesa mucho que los responsables de lanzar elementos incendiarios sean identificados y sancionados, sean estudiantes o no del Liceo de Aplicación”.