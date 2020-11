Desde Daniel Jadue hasta Fuad Chahin: las redes clave del nuevo ministro en la oposición

Mensajes de alcaldes, parlamentarios y otras figuras de la oposición recibió este miércoles el nuevo ministro del Interior y hasta ayer jefe comunal de Estación Central, Rodrigo Delgado. Si bien en el sector advirtieron, tras su arribo al gabinete, que lo relevante no son los nombres sino la necesidad de un giro en la conducción del gobierno, varios destacaron el perfil más “ciudadano” del también militante UDI y valoraron que -a diferencia de la mayoría de su partido- se la jugara por el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

Esos gestos reflejan, según reconocen en la centroizquierda, las importantes redes que tendría el nuevo jefe de gabinete en ese mundo y que, de hecho, podrían ser clave para su futuro en el cargo. En sus doce años como alcalde, Delgado construyó relaciones tanto con parlamentarios por el distrito 8 como también con ediles de otras comunas como el de Recoleta, Daniel Jadue (PC); el de Independencia, Gonzalo Durán (Unir); el de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) y la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao (DC), entre otros.

En ese sentido, el psicólogo de 46 años tiene una buena valoración entre los jefes comunales de la centroizquierda. Algunos de ellos destacan el rol que cumplió el secretario de Estado en la consulta nacional que impulsaron transversalmente los ediles al comienzo del estallido social. Para esa oportunidad, dicen, Delgado fue clave -junto con su par de Puente Alto, Germán Codina (RN)- en conversar con algunas figuras “más duras” de la derecha durante ese proceso. “Él ha sido súper colaborador en iniciativas populares en términos de seguridad y del Apruebo, varias cosas que lo desmarcan del perfil típico de la UDI”, dice Cuadrado.

“Hemos trabajado juntos por la Asociación Chilena de Municipalidades. Nos ha tocado estar en varios temas juntos”, dice Leitao quien añade que “Rodrigo tiene una gran capacidad trabajo y diálogo”.

En tanto, Jadue recalca que “tengo la mejor impresión del exalcalde Rodrigo Delgado, además tengo que confesar que tenemos una amistad fundamentada en nuestras raíces comunes. Siento que es un hombre que tiene calle, que tiene una visión que lo ha sabido situar en una posición de privilegio en torno a la evaluación ciudadana también. Es un buen ser humano, es una muy buena persona”.

No obstante el comunista manifestó que "creo que lo relevante es que el Presidente haga un cambio de timón (...). Vería con mucha pena que no dejaran a Rodrigo ser lo que él es, y que terminaran cooptándolo las posturas más duras”.

Pero sus redes más transversales dentro de la oposición las consiguió por sus nexos al interior de la comunidad palestina. Descendiente de inmigrantes radicados en Chile -por el lado de su madre, de apellido Mocarquer- el recién designado titular de Interior ha forjado lazos de amistad con figuras como el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin.

Con el líder democratacristiano, dicen en su partido, se encuentran en actividades de la colonia y en el estadio durante los partidos de Palestino. De hecho, el exdiputado fue uno de los pocos timoneles de la centroizquierda que conversó ayer con Delgado para felicitarlo por su nuevo puesto.

Esa misma ascendencia es la que lo une a Jadue, principal figura presidencial de la oposición. Ambos, dicen, se encuentran en eventos de la comunidad y han forjado lazos, además, por su trabajo en el mundo local.

De hecho, en su primera entrevista como ministro -en radio Duna-, Delgado destacó hoy su vínculo con el edil comunista. “La transversalidad de las relaciones no solamente se da a nivel parlamentario, sino que también a nivel municipal. Tengo una gran relación, por ejemplo, con Daniel Jadue, con el cual compartimos el origen de sangre palestina y nos conocemos hace muchos años”, dijo.

Nexos débiles en el Congreso

En el sector, eso sí, advierten que una de sus debilidades es la falta de nexos en el Congreso. A diferencia de sus antecesores, el jefe de gabinete tendrá que comenzar a construir desde cero relaciones con varias bancadas del sector en las que no tiene llegada. En el Frente Amplio, por ejemplo, sus redes se limitan a algunos parlamentarios del distrito, como el diputado de RD, Pablo Vidal. Asimismo, también conoce al legislador por Valparaíso, Jorge Brito (RD), quien es parte de la comunidad palestina. En sectores como el PS, sin embargo, aseguran que no tendría nexos muy relevantes con ninguno de sus legisladores.

En tanto, el nuevo ministro sí mantiene un vínculo con el senador por Santiago, Guido Girardi. Según cuenta el legislador PPD, él tiene una “muy buena opinión” de Delgado, debido a que ha sido uno de los alcaldes que considera como “aliado” para realización del Congreso del Futuro. “Lo conozco en mi rol como senador de zona poniente y por el Congreso del Futuro. Hay que darle una oportunidad y no tener una relación prejuiciada”, sostiene Girardi.

Con Vidal, en tanto, mantienen una relación “cordial” y “franca”. Cercanos al frenteamplista dicen que Delgado es uno de los pocos alcaldes de Chile Vamos del distrito con los que “habla mucho” y, de hecho, conversaron ayer tras su designación. “Es una buena decisión la que tomó el Presidente Piñera de elegirlo a él como ministro del Interior, él tiene la calle que sus antecesores no tenían y espero que el ministro Delgado pueda mostrar esa impronta”, dice el diputado RD.

A él se suma también el diputado Pepe Auth. El independiente afirma que tiene una relación “amistosa” con Delgado. “Es el alcalde de una de las comunas de mi distrito, del distrito original. Desde el 2010 que tengo un tipo de relacionamiento con él. Una relación amistosa, pero de competencia. Hemos intentado dos veces ganarle la alcaldía. Se ha ganado mi respeto, creo que no fue mal alcalde y maduró muchísimo desde que lo conocí”, dice el legislador.

Y agrega: “Tiene la virtud de haber penetrado en el electorado nuestro por su estilo. Tengo una buena evaluación. Creo que es la mejor opción que pudo haber tomado Piñera”.

Con todo, en el sector destacan que tendría una mayor debilidad en las directivas de los partidos de la centroizquierda. Más allá de su amistad con Chahin, en el PPD, el PR, el PS y en el Frente Amplio aseguran que no tienen una relación con Delgado. Quien sí lo conoce “superficialmente” es Heraldo Muñoz, con quien una vez jugó un partido de fútbol por la Teletón.

Si bien desde varios sectores también aseguran que el exjefe comunal tiene una buena relación con el diputado comunista Hugo Gutiérrez, este último recalcó que “cuando fui concejal de Estación Central y posteriormente competí con Delgado por la municipalidad nunca tuvimos ninguna relación de amistad. Y desde que salí de ese municipio, el año 2008, no he cruzado palabra alguna con este ex alcalde”.