Incendios y temperaturas récord en Europa y Estados Unidos: la ONU alerta sobre “suicidio climático”

De clima templado, lluvias constantes y nubes raudas, los habitantes de Reino Unido esperan la llegada de un día completamente distinto al que están acostumbrados. Los británicos se alistan a batir su récord previo de temperatura registrado en Cambridge, cuando debieron soportar 38,7 °C en 2019. Pero las proyecciones prevén al menos un grado extra entre lunes y martes, llegando a los 40° Celsius.

Al otro lado del Canal de la Mancha, Francia continúa batallando contra los incendios que no dan tregua en una crisis que nuevamente preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Alerta climática de la ONU

Como un “suicidio colectivo” calificó el secretario general de la ONU, António Guterres, al camino tomado por la humanidad en cuanto al manejo del cambio climático. “La mitad de la humanidad está en la zona de peligro, por inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles”, dijo a los 40 representantes de los países que asistieron a discutir la crisis climática durante este lunes al Petersberg Climate Dialogue, reunión convocada anualmente desde hace 13 años por el gobierno alemán.

“Tenemos una opción. Acción colectiva o suicidio colectivo. Está en nuestras manos”, agregó. El Petersberg Climate Dialogue, instancia realizada en Berlín, busca encontrar soluciones al clima extremo registrado en el mundo, pero con especial atención a lo ocurrido durante los últimos días con la ola de calor registrada en distintos países del hemisferio norte. La reunión es uno de los últimos espacios para tratar el tema antes de la cumbre climática de la ONU, la COP27, que se desarrollará en Egipto en noviembre de este año.

Un oficial de la policía británica dando agua a los tradicionales guardias del Palacio de Buckingham, en Londres, tras el anuncio de temperaturas extremas para Reino Unido. Foto: AP

En la edición anterior, realizada en Glasgow, los países presentes acordaron limitar el calentamiento global a 1,5° Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esto se realizaría a través de planes nacionales diseñados para mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

Pero la guerra en Ucrania, el aumento en los costos de vida y la inflación mundial, todo englobado en la crisis el Covid-19, obligó a matizar las expectativas. “Francamente, no veo tantas NDC nuevas en el horizonte”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, quien destacó a Australia por lograr el objetivo de igual manera.

El calor de los países del norte

Las fotografías que han dejado los incendios y las temperaturas extremas son elocuentes, y a cada hora pareciera que un nuevo récord de temperatura se registra en algún lugar del continente europeo. Si bien se había anunciado que el lunes acabaría la ola de calor que afecta hace días a Francia, expertos del país afirmaron que se enfrentan a un “apocalipsis de calor” y que se superarán las máximas históricas en 15 regiones del suroeste galo. Se estimaba que este lunes se podrían vivir máximas inéditas de 40 °C en el puerto de Brest y de 41 °C en Rennes.

Si durante el domingo se anunció la evacuación de 14.000 habitantes cercanos a los incendios para evitar la tragedia de 2003, donde fallecieron 15.000 personas, hoy se agregaron 10.000 más, llegando a los 24.000 evacuados. Gironda, región turística del suroeste de Francia en la que miles de turistas aprovechan de veranear, se ha visto particularmente golpeada por el fuego. Según las autoridades, ya son 24.000 las hectáreas consumidas por las llamas.

Por su parte, las autoridades de Reino Unido decretaron una alerta de “emergencia nacional” por el calor pronosticado para lunes y martes. Para el mediodía ya se registraban lecturas cercanas a los 35° C en el sur de Inglaterra, mientras que la Red Ferroviaria Nacional pidió a sus usuarios no utilizar sus servicios a menos de que fuera estrictamente necesario, incluso cerrando recorridos claves como el que une al norte de Inglaterra con Londres, su capital, reportaron medios locales.

La razón del llamado, explicaron, fue por el riesgo de que los rieles de los trenes se desestabilicen, considerando lo anormal de estas temperaturas en el país. Escuelas y consultorios médicos también se mantendrán cerrados, y el gobierno pidió aplicar el teletrabajo, de ser posible.

La afirmación sobre que a cada hora se rompían récords quedó clara en Gales, donde se reportó que los 35,2° C registrados en 1990 habían sido superados por los 35,5° C de hoy. Dos horas después, la marca se volvió a romper cuando los termómetros llegaron a los 37,1° C.

Penelope Endersby, directora ejecutiva de la Oficina de Meteorología (Met) de Reino Unido, dijo a la BBC que si bien el lunes se iniciará el alza en el calor, probablemente será el martes cuando se alcance la máxima histórica desde Londres, en el sur de Inglaterra, hasta Manchester y Leeds, en el norte. “Los 41° C no están descartados. Incluso tenemos algunos modelos que llegan a 43° C, pero esperamos que no sea tan alto”.

Es la primera vez que la Met emite una alerta roja en Inglaterra, mientras que el resto del territorio de Reino Unido se mantiene en alerta ámbar, un escalón menos que la roja, por las altas temperaturas.

España y Portugal pasaron por momentos críticos, pero expertos esperan que la ola avance hacia el norte del continente y de un pequeño respiro, según las proyecciones. Sin embargo, las temperaturas altas volverán a mediados de la semana en España, país que aún tiene 30 focos de llamas activos. La ola de calor vivida en el país luego de la entrada de una masa de aire cálido del Sahara dejaba en su noveno día máximas entre 39° C y 45° C en diversos puntos.

El Instituto Carlos III de España, que registra diariamente las muertes relacionadas con la temperatura, informó de 237 decesos relacionados con la ola de calor -no a los incendios- entre el 10 y el 14 de julio. Dos muertes fueron registradas por causa del fuego en el país: un criador de ovejas de 69 años y un bombero de 62. Según el Ministerio de Salud, la ola de calor dejó 510 muertes en España entre el 10 y 16 de julio. el Por su parte, el ministro de Salud de Portugal declaró el fallecimiento de 659 personas por la misma razón, informó Reuters.

En Italia, especialmente en el sector norte y centro del país, las temperaturas no dan tregua. Peaks de 42° C y la mayor sequía en 70 años han afectado incluso a la economía nacional. Pérdidas en la producción agropecuaria y el adelanto de la cosecha de los famosos tomates del norte de Italia, al sur de Milán, han sido las consecuencias de ambos factores climáticos.

Las altas temperaturas llevan golpeando el país desde finales de mayo y seguirán en lo que resta de julio, según las predicciones. “Con el inicio de la semana, el anticiclón africano ‘Apocalypse4800′ se hará cada vez más fuerte y potente, lo que causará temperaturas récord en muchas ciudades”, explicó el meteorólogo y fundador del portal ilMeteo, Antonio Sanò.

Los expertos calculan que el verano de este año superará las temperaturas del 2003, cuando Italia estuvo sumida en uno de los veranos más calurosos de su historia.

Mientras que el Real Instituto Meteorológico de Países Bajos (KNMI) declaró este lunes y martes la alerta amarilla por calor tropical y anunció que las temperaturas podrían superar los 38° C en el sur del país. El gobierno también alertó a los ciudadanos de la prohibición de bañarse en vías fluviales y puentes por el peligro que acarrea y advirtió sobre una multa de 150 euros a los que violen esta prohibición.

Una mujer se protege del calor en España, donde las altas temperaturas cederán durante el martes, pero volverán en la semana. Foto: AP

En Norteamérica, puntualmente Estados Unidos, la ola de calor afectará a 55,8 millones de personas, lo que equivale al 17% de la población total del país. El Centro de Predicción Meteorológico de EE.UU. anunció que un “calor peligroso y sin precedentes afectará gran parte de las Grandes Llanuras y porciones del valle de Mississippi”.

“Se espera un calor muy por encima de lo normal a récord en gran parte del centro de EE.UU., así como en partes del suroeste, con temperaturas diurnas que superan los 37,7° C en muchas ubicaciones”, agregó.