“Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”. Ese fue el mensaje que la exsubsecretaria Tatiana Rojas envió al otrora seremi Carlos Contreras la tarde del miércoles 7 de junio, luego de que este le enviara antecedentes relativos a los convenios que se habían suscrito con la Fundación Democracia Viva y que, en ese momento, eran cuestionados por la asociación de funcionarios de la repartición.

La comunicación, que fue revelada en medio de un reportaje de T13, es parte de la conversación donde la entonces funcionaria de gobierno confirma que se le estaban pidiendo detalles del caso desde Palacio. Esto, a pesar de que desde el Ejecutivo se ha insistido en que el Presidente Gabriel Boric supo de las implicancias de la situación recién cuando el medio Timeline hizo su publicación, el 16 de junio.

Por lo mismo, a juicio de los querellantes en esta arista del denominado caso líos de platas, se vuelve a poner en entredicho el rol que jugó el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, pues para ellos es “evidente” que Rojas se estaba comunicando con él. Aseguran, en ese sentido, que es imperante que el militante RD declare ante el fiscal Cristián Aguilar, y aclare cuándo se enteró de los convenios de Democracia Viva, qué se le informó y qué hizo con esos antecedentes.

¿Omisión de denuncia?: Las interrogantes que deberá responder Crispi a la Fiscalía por caso Democracia Viva.

“En este caso, no queda otro nombre más que Miguel Crispi, por eso debe ser el primero en ser llamado a aclarar qué pasó. Resulta evidente que la tesis que ha sostenido La Moneda -que ellos básicamente se enteraron por la prensa- no es cierta. Estaban en conocimiento mucho antes de que este escándalo saliera a la luz, pero trataron de ocultarlo y negar su participación”, comentó el diputado Cristián Araya, uno de los querellantes del Partido Republicano en esta causa.

Por su parte, el también diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora de la Cámara en esta materia, manifestó que Crispi debe explicar y dar certezas respecto de “la fecha en la que él recibió la información sobre irregularidades en los traspasos de fondos. Hasta hoy no existe claridad sobre eso y dicha información es fundamental para fijar el momento exacto en que ya el gobierno (él como uno de sus principales asesores) tenía conocimiento del caso”.

Desde el entorno del jefe de asesores, en todo caso, quitan dramatismo a mensajes dados a conocer, puesto que a juicio de ellos se trata de antecedentes que tanto él como la exsubsecretaria han dado a conocer. Aseguraron, en todo caso, que cuando sea citado a declarar -aún no tiene fecha- podrá aclarar todos los aspectos que le Fiscalía requiera, pues estaría totalmente disponible a colaborar.

Mayores precisiones

Frente a una eventual declaración de Crispi, el diputado Castro también sostuvo que se debe aclarar qué acuerdos y conversaciones pudieron existir al interior del partido RD para nombrar a Carlos Contreras como exseremi, dado que este había trabajado con la diputada Catalina Pérez, quien justamente era pareja del mandamás de Democracia Viva, Daniel Andrade. “¿Fue todo una ‘casualidad’ o hubo una coordinación interna previa para situarlos en esos cargos y acceder a los recursos?”, pidió explicar el congresista.

Otra de las consulta, agregó, es si el jefe del segundo piso de La Moneda conoce el destino de recursos que le fueron otorgados a Democracia Vivo y otras fundaciones, para así dilucidar si pudieron o no llegar a Revolución Democrática. Además, plantea como relevante “conocer cuál fue su rol dentro de esta trama y también la de Giorgio Jackson. Ambos son fundadores y líderes del partido, por lo que no solo conocen a la mayoría de los involucrados, sino que han participado activamente de las actuaciones, campañas y decisiones de RD, un partido que hoy está íntegramente en tela de juicio por este caso”.

Y por último, pidió que aclare “por qué su demora en comparecer ante la comisión especial investigadora, generando incluso la intervención del ministro de Justicia y del excontralor para saber si efectivamente debía presentarse o no: ¿Fue eso una medida dilatoria para opacar la investigación de la Cámara y ganar tiempo ante los hechos?”.

¿Qué pasa con el ministro Montes y Catalina Pérez?

De acuerdo con quienes conocen los alcances de esta indagación, los whatsapps entre Rojas y Contreras también hacen necesario rechequear si la entonces subsecretaria entregó todos los antecedentes que tenía al ministro Carlos Montes. Si bien hasta ahora el titular de Vivienda ha indicado que solo recibió una minuta de una carilla de parte de la profesional, los querellantes aseguran que aquello debe ser comprobado vía revisión de mails, mensajería y otros insumos.

Hasta ahora, eso sí, desde Vivienda confirmaron a La Tercera que el secretario de Estado no ha sido llamado a declarar y recalcaron que está dispuesto a prestar toda la ayuda que sea necesaria para la investigación, “tal como lo ha hecho desde el primer minuto, entregando todos los antecedentes a la justicia”.

Cercanos al ministro, de todas maneras, aseguran al interior de la repartición tienen tranquilidad respecto de los antecedentes divulgados por T13.

Dado que en los mensajes también se hace mención a eventuales coordinaciones que se habrían llevado con “la diputación”, querellantes y parlamentarios subrayaron que se tiene que dilucidar qué tipo de coordinaciones pudieron existir entre La Moneda y el equipo de la diputada Catalina Pérez.

“Los mismos whatsapps plantean que se ha estado trabajando con la “diputación”. ¿Con la diputación o diputada? Se debe aclarar. Nosotros estamos esperando que sea desaforada y formalizada”, planteó Araya.

Y Castro, por su parte, insistió: “Con estos mensajes quedan sumamente mal la diputada Pérez y su equipo. Ellos (Contreras y Rojas) claramente hablan de la diputación cuando están hablando de cómo pudo haber influido el equipo de la diputada Pérez en las acciones delictuales que se han visto y están siendo tratadas hoy en día desde la Fiscalía. Yo creo que hoy en día no me extrañaría ver una formalización de la diputada o ver también otros involucrados que quizás no los conocemos en este momento pero sí han estado dentro de su equipo”.