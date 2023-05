Tironeos en la derecha: UDI posterga votación de proyecto que emplazaba a republicanos a respetar bordes del proceso constituyente

Estaba todo listo para que se votara este miércoles. Sin embargo, sorpresivamente el proyecto de resolución presentado por los diputados de la UDI que llamaba a “respetar fielmente” los 12 “bordes democráticos e institucionales” del nuevo proceso constituyente, no apareció en la tabla.

Estos bordes o bases constitucionales forman parte del “Acuerdo por Chile”, pacto de la mayoría de las fuerzas políticas que permitió reabrir el proceso para redactar una nueva Carta Fundamental tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre del año pasado. Entre estos bordes se señala, por ejemplo, que la nueva fase constituyente no puede alterar que Chile es una “República democrática” y un Estado “unitario y descentralizado”.

Sin embargo, también hay un punto que complica a algunos militantes del Partido Republicano: la referencia a “un Estado social y democrático de derecho”, que ponía automáticamente fin al principio del “Estado subsidiario” que predomina en la Constitución vigente y que da más protagonismo al sector privado.

“Los doce bordes en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema. Ahora, los bordes que pretenden imponer un Estado social demócrata en este país no lo vamos a compartir y no los vamos a defender”, dijo el diputado republicano Johannes Kaiser.

Johannes Kaiser

Si bien la frase de Kaiser fue desautorizada por la directiva de su colectividad, dio pie a una arremetida de Chile Vamos y del oficialismo para emplazar al partido que lidera José Antonio Kast, que fue el gran ganador de las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo.

De hecho, la resolución promovida por la UDI y firmada por diputados como Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Flor Weisse, Cristián Labbé y Gustavo Benavente, entre otros, recordaba que los republicanos se marginaron de firmar el nuevo acuerdo constitucional. “A raíz del contundente rechazo que sufrió, el 4 de septiembre de 2022, la propuesta de nueva Constitución Política elaborada por la extinta Convención Constitucional, la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria -a excepción del Partido Comunista y el Partido Republicano, entre otros- resolvieron habilitar un nuevo proceso constituyente en el país”, dice en sus primeros párrafos el documento gremialista, que en todo caso, erróneamente afirmaba que el PC no firmó el “Acuerdo por Chile”, cuando en realidad sí fue suscrito por sus dirigentes.

Independiente de ese detalle, el proyecto de resolución de la UDI solicitaba a la Cámara de Diputados “comprometerse con respetar los doce bordes democráticos e institucionales contenidos en el Acuerdo por Chile, por cuanto representan una garantía fundamental para evitar que el futuro Consejo Constitucional no incurra en la misma actitud revanchista y refundacional que la extinta Convención Constitucional”.

Obviamente el texto incomodó a la dirigencia del Partido Republicano, que logró elegir 23 de los 51 integrantes del Consejo Constitucional, lo que les permite tener poder de veto en el proceso.

Según un miembro de la mesa directiva de la UDI en los últimos días hubo gestiones de la colectividad de Kast y que preside el exdiputado Arturo Squella para que bajaran la votación de esa resolución esta semana. A ello se sumaba un planteamiento que hizo el exministro Andrés Chadwick, el viernes pasado en una reunión de análisis electoral con la directiva gremialista, que recomendaba no atacar o criticar al Partido Republicano.

Si bien algunos diputados gremialistas recalcan que la resolución no se ha bajado y que sólo se postergó, los llamados a no tensionar las relaciones con los republicanos finalmente incidieron en que el jefe de diputados UDI, Guillermo Ramírez, no pusiera en votación, al menos, esta semana la mencionada declaración, priorizando únicamente una resolución sobre la gripe aviar. Hoy los acuerdos de la Cámara le permiten a cada bancada poner en votación dos resoluciones a la semana.

“El proyecto (sobre los 12 bordes institucionales) no se ha bajado. Todas las semanas se tienen que priorizar algunos y para esta ya se habían priorizado. A la vuelta de la semana distrital (después del 28 de mayo) se vota de todas maneras. Ya informamos que ese va a ser el proyecto que priorizaremos”, comentó el diputado Coloma, uno de los autores de la declaración.

Andrés Chadwick

El diputado Benavente comentó que la decisión fue conversada y fue adoptada por el jefe de bancada. “Fue un gesto a los republicanos, porque ellos se sintieron más atacados. Para nosotros es importante respetar los bordes, pero tampoco es un tema tan prioritario, pero ya que se sintieron atacados, bueno, un gesto”, dijo.

Otra de las firmantes, la subjefa de bancada y diputada Weisse, al ser consultada si hubo presiones para que postergaran la votación, dijo que “eso es parte de lo que se comenta, se dice, se podría sacar esa conclusión, pero la verdad es que hay que esperar el momento, no más. Hay opiniones diversas en eso también. Hay que decirlo, algunos no estaban de acuerdo, otros sí, otros no, pero el proyecto está hecho y hay que esperar que pase a la sala”.

El fin de semana pasado, en tanto, al ser consultado el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en todo caso, le restó dramatismo y señaló que el objetivo de la resolución también es emplazar a fuerzas de izquierda a no desmarcarse del respeto a los 12 bordes del proceso constituyente.

En vista de que no se votó el proyecto en cuestión, que en realidad es una mera declaración y no tiene efecto legislativo, la bancada del PS presentará un texto con un objetivo similar en los últimos días de mayo, al regreso de la semana distrital.