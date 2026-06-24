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    Más allá de los años - Capítulo 12: Más allá de la jubilación: el impacto económico de las personas mayores

    Rosita Kornfeld conversa esta semana con Octavio Vergara, abogado, cofundador de Sello Mayor y exdirector del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

     

    “No hablar de la vejez es como no hablar del cambio climático o de las nuevas tecnologías. En algún momento nos va a pasar la cuenta”, dice Octavio Vergara, invitado del duodécimo episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

    El abogado, cofundador de Sello Mayor y exdirector del SENAMA, sabe de lo que habla. Chile está envejeciendo de forma acelerada, con un gran aumento de la longevidad y una disminución de la tasa de natalidad, lo que significa que se hace urgente cambiar la mirada y el significado de envejecer.

    Actualmente aún hay una mala percepción de la vejez. “A las personas les da miedo”, observa Octavio Vergara. Pero no es sólo eso: las mismas personas mayores se autoperciben en inferioridad, y las empresas aún no toman conciencia de que, en 15 años más, la masa laboral estará compuesta por una parte importante de hombres y mujeres sobre los 55 años.

    ¿Cómo debemos prepararnos entonces para una vida que nos depara una larga longevidad?

    La recién promulgada Ley Integral de las Personas Mayores promete abrir el camino, gracias a la gestión integrada de políticas públicas de largo plazo que permitan a este segmento etario seguir activo en la sociedad.

    Por su parte, “las organizaciones que se han dado cuenta de lo valioso que es la diversidad intergeneracional tienen excelentes resultados”, asegura Octavio Vergara, quien pone acento en lo necesario de que el mundo laboral luche contra el edadismo e incorpore “en espacios dignos y activos a las personas mayores”.

    Te invitamos a revivir esta convesación sobre envejecimiento activo en este video o en el canal de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.

    Más sobre:Más allá de los añosPresentado por Caja Los Andesbranded_pulso
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