Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra
La iniciativa fue despachada al Senado este miércoles por la Cámara de Diputados.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reaccionó a la aprobación del proyecto que busca tipificar y sancionar el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos.
A través de su cuenta en X, el secretario de Estado expresó que “100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones: la Cámara aprobó el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad, conocido como Antiencapuchados, y ahora avanza al Senado”.
“Es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias”, indicó el titular de Seguridad.
Añadiendo que “un llamado a la reflexión a quienes no apoyaron este avance. La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles”.
“Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas”, sentenció el ministro Arrau.
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