Arrau valora aprobación de proyecto que sanciona ocultamiento de identidad y llama a reflexión a quienes votaron en contra

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reaccionó a la aprobación del proyecto que busca tipificar y sancionar el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos.

A través de su cuenta en X, el secretario de Estado expresó que “100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones: la Cámara aprobó el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad, conocido como Antiencapuchados, y ahora avanza al Senado”.

“Es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad . El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias”, indicó el titular de Seguridad.

Añadiendo que “un llamado a la reflexión a quienes no apoyaron este avance. La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles”.

“Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas”, sentenció el ministro Arrau.