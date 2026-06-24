Barros dice que labor en seguridad corresponde a policías y que FF.AA. “siempre han mantenido una disposición de colaboración”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió a la idea de que las Fuerzas Armadas se involucren en labores de seguridad en las zonas urbanas, recordando que las únicas condiciones en que pueden intervenir en esas materias “están vinculadas a los estados de excepción”.

Esto, ante planteamientos realizados por alcaldes, parlamentarios y figuras como Franco Parisi, tras la muerte de un niño de 12 años a raíz de una encerrona de una banda delictual en San Bernardo, la madrugada del 23 de junio.

Barros realizó un pronunciamiento en línea con el mensaje que transmiten desde La Moneda, respecto a que el despliegue de las Fuerzas Armadas “está concentrado en el apoyo en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras y en la Macrozona Sur”.

“Resulta muy entendible la inquietud ciudadana por diversos hechos de delincuencia que hemos visto en los últimos días y que -en general- vienen de manera creciente sufriendo la población chilena los últimos años”, manifestó el titular del Defensa.

El ministro puntualizó que “dentro de ese escenario, el control del orden público, la seguridad corresponde a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial".

“Las Fuerzas Armadas siempre han mantenido una disposición de colaboración, de conformidad con la Constitución y las leyes, y según ésta, las únicas condiciones en que pueden intervenir en materias que tienen que ver con el orden público y la seguridad ciudadana, están vinculadas a los estados de excepción”, recordó.

La autoridad hizo ver que actualmente “las Fuerzas Armadas están desplegadas en la Macrozona Norte y en la Macrozona Sur, en conformidad con los estados de excepción constitucional dispuestos legalmente”.

“En consecuencia, toda otra actividad que se vincule con el apoyo a la policía y a la justicia, las Fuerzas Armadas estarán disponibles en la medida que sean requeridas, conforme al ordenamiento jurídico actual o las leyes que se dicten en el futuro”, expuso el secretario de Estado.