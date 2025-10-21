SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

Dictada por la neurocientífica Bárbara Oakley en el marco del ciclo "Educación del futuro", organizado por la Universidad Andrés Bello, en esta conferencia se analizará qué aspectos del aprendizaje podrían reforzarse gracias a las nuevas tecnologías. Estará disponible en el home de La Tercera y en el canal de LT en YouTube.

Magdalena AndradePor 
Magdalena Andrade

“Según me han contado, en Finlandia, cuando los estudiantes de Enfermería tienen que calcular la dosis de un medicamento, ocupan una calculadora: ponen 10 por 10, por ejemplo. Si escriben erróneamente un número, en vez de 100 podría salir 1.000. El problema es que nada en ellos dice ‘Esto está mal’, y con esa dosis podrían matar a un paciente”, narra la investigadora estadounidense Bárbara Oakley, doctora en Ingeniería y ganadora del premio McGraw –conocido como el Nobel de Educación– por sus estudios acerca de cómo nuestro cerebro aprende nuevos conocimientos.

Probablemente, los estudiantes finlandeses sufren del mismo síndrome que muchos otros jóvenes (y no tanto) alrededor del mundo: necesitan de una calculadora hasta para hacer sumas o restas simples. El problema no es que la ocupen: es que, cada vez que le dejan el razonamiento a la tecnología, la parte del cerebro encargada de aprender se apaga lentamente.

Lo mismo ocurre cuando estamos en una clase o conferencia y tomamos apuntes en una computadora o grabamos el audio. La experta explica que si en vez de eso tomamos apuntes a mano, como la información debe ser procesada cognitivamente por el cerebro antes de que la mano la plasme en el papel es más fácil que las ideas se integren en nuestro aprendizaje.

“Siempre se escucha a los educadores decir: ‘No memorices. Es malo’. Y en realidad no lo es", asegura Oakley.

“Algo que a menudo nos da vergüenza es decirles a nuestros estudiantes que guarden sus celulares y sus computadoras. Pero háganlo. Estarán muy satisfechos con los resultados”, fue la principal arenga que Bárbara Oakley hizo a las y los asistentes a la tercera de las charlas del ciclo “La educación del futuro”, organizado por la Universidad Andrés Bello y que ha tenido como exponentes a líderes mundiales en el ámbito de la educación y la tecnología, como Sadid Hasan (líder de IA de Microsoft) y a Mike Tarrant (líder de educación global de Amazon).

No te pierdas las transmisión de la charla íntegra que Barbara Oakley dio en el marco del ciclo “La educación del futuro”, de la Universidad Andrés Bello, y que La Tercera transmitirá este próximo martes 21 de octubre, a partir de las 15.00 horas, en el home de Latercera.com.

Pero ojo: Oakley está lejos, muy lejos de demonizar la tecnología. Al contrario, en los muy exitosos módulos sobre el tema que dicta en la plataforma Coursera, la académica enseña cómo sacarle provecho a herramientas de inteligencia artificial como el Chat GPT para aprender más y mejor.

¿Una paradoja? Para nada, explicó la investigadora durante su exposición. La frontera está en cuánto dejamos en las manos de la tecnología y cuánto en nuestra capacidad cerebral.

Recuerdo, luego aprendo

No cabe duda –aseguró Bárbara Oakley en su charla– de que si hay un ámbito en el que la inteligencia artificial está cambiando el paradigma es en la educación. De repente, no sólo tenemos un océano de conocimientos a nuestra disposición, sino que también corremos el riesgo de ahogarnos rápidamente en medio de olas y olas de datos que somos incapaces de interpretar si no hemos desarrollado conexiones neuronales.

“Si no sabemos cómo aprende el cerebro, podemos cometer errores fácilmente en nuestra forma de abordar esta revolución”, advirtió Oakley. ¿Por qué? Porque cerebro e IA, a distintas escalas, utilizan la misma arquitectura para procesar la información.

Cuando aprendemos algo, nuestro cerebro crea un conjunto de enlaces que se conectan en lo que llamamos memoria. Por eso es tan importante aprender a dividir, memorizar las tablas de multiplicar o cómo se conjugan los verbos mientras estamos en el colegio.

Así, aunque en el futuro ocupemos una calculadora para hacer estas operaciones, o podamos preguntarle al Chat GPT cuál es el pretérito imperfecto del verbo satisfacer, en nuestra mente ya se crearon las estructuras que irán permitiendo al cerebro aprender cosas nuevas y razonar, que es el concepto clave.

“Si no practicas, digamos que si crees que entiendes lo que aprendiste y no te molestas en practicar, y con el paso de los días tu pequeño conserje sináptico barrerá todas las conexiones dendríticas y desaparecerán. No podrás recordar”, dice la académica.

Al contrario, si le dejamos ese razonamiento a la tecnología, las conexiones neuronales se debilitan y desaparecen.

Entender este proceso, aseguró en su intervención Bárbara Oakley, nos ayuda a derribar un gran mito (y que quizá frena a muchos adultos de aventurarse a un nuevo aprendizaje): el cerebro puede aprender a cualquier edad si las conexiones cerebrales se mantienen bien ejercitadas. ¿Cómo se hace eso? Recordando, explicó la investigadora.

Esa es la principal forma que tiene nuestra mente de reafirmar que aprendió algo. “Si no practicas, digamos que si crees que entiendes lo que aprendiste y no te molestas en practicar, y con el paso de los días tu pequeño conserje sináptico barrerá todas las conexiones dendríticas y desaparecerán. No podrás recordar”, ejemplificó.

Aquí es donde entra a jugar la IA. ¿Cómo? Ayudándonos en dos cosas: a reunir datos y conocimiento que nos costaría mucho pesquisar de forma “manual” (como buscando en una enciclopedia, por ejemplo), y a hacernos una especie de mapa de conceptos clave que nos ayudarán a fijar los conocimientos en nuestro cerebro.

“Si no sabemos cómo aprende el cerebro, podemos cometer errores fácilmente en nuestra forma de abordar esta revolución tecnológica".

“Siempre se escucha a los educadores decir: ‘No memorices. Es malo’. Y en realidad no lo es. En esta era de la IA, necesitamos volver a darnos cuenta de la importancia de internalizar datos e ideas (...) Si yo les digo: 12 x 12 es 299… ¿qué pasa en Uds? Sí, eso pasa: saben que hay algo mal”.

¿Te interesa el tema del cerebro humano y su forma de aprender, y cómo sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial? Entonces no te pierdas las transmisión de la charla íntegra que Barbara Oakley dio en el marco del ciclo “La educación del futuro”, de la Universidad Andrés Bello, y que La Tercera transmitirá este próximo martes 21 de octubre, a partir de las 15.00 horas, en el home de Latercera.com

Más sobre:LT BoardCiencia y tecnología BoardEducacióninteligencia artificialcerebrobranded-ltboard

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

María Corina Machado: un Nobel de la Paz a la lucha por la recuperación de la democracia

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

Por qué escribir a mano podría salvarnos de perder nuestra inteligencia

2.
Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

3.
Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

Impulsado por la Universidad Andrés Bello: el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile

4.
Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

Cómo se vive el Alzheimer hoy en Chile

5.
¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

¿Cómo cultivar ambientes de trabajo más felices?

6.
No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

No te pierdas hoy martes 21 de octubre, a las 15:00, una completa charla sobre cómo aprender en la era de la IA

VIDEOS

El dramático momento en que encaran a delincuentes tras chocar con furgón escolar en Recoleta

El dramático momento en que encaran a delincuentes tras chocar con furgón escolar en Recoleta

Aviso de bomba en aeropuerto habría sido “una broma”: ¿Qué penas arriesgan las falsas alarmas?

Aviso de bomba en aeropuerto habría sido “una broma”: ¿Qué penas arriesgan las falsas alarmas?

Lo que tienes que saber: quién gana y quién pierde con la franja electoral

Lo que tienes que saber: quién gana y quién pierde con la franja electoral

Captan a Pedro Pascal bailando cumbia durante las protestas del “No Kings” contra Donald Trump

Captan a Pedro Pascal bailando cumbia durante las protestas del “No Kings” contra Donald Trump

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League

Rating del lunes 20 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 20 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana en TV y streaming

El “dolor” de Jara con Frei: vocera del comando dice que hace falta una conversación entre el expresidente y la PC
Chile

El “dolor” de Jara con Frei: vocera del comando dice que hace falta una conversación entre el expresidente y la PC

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League

Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia
Negocios

Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia

Los grandes bancos de EE.UU. dudan en ser parte de la ayuda a Argentina ante la falta de garantías

Biministro Álvaro García anuncia acuerdo con Transelec por cobro adicional en cuentas de la luz

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

Dónde y a qué hora ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Racing Club por la Copa Libertadores

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Israel dice que “no acepta ninguna excusa” de Hamas sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes
Mundo

Israel dice que “no acepta ninguna excusa” de Hamas sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes

Cómo el escándalo de Epstein complica al príncipe Andrés y puede facilitar el ascenso de Guillermo

Zelenski relaciona la nueva falta de interés de Rusia por negociar con el ‘no’ de Trump a los Tomahawk

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta