¿Se unirá Bolivia al club de gobiernos de derecha en la región? Revive A BORDO

Polo Ramírez conversa esta semana con la socióloga e investigadora Stéphanie Alenda, directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB, sobre los resultados de la reciente primera vuelta presidencial en el país vecino, que dejó afuera a la izquierda de Evo Morales después de 20 años en el poder. 

Por 
La Tercera
Stéphanie Alenda y Polo Ramírez en una nueva edición de A BORDO.

El pasado domingo 17 de agosto se realizaron las elecciones presidenciales en Bolivia: una contienda donde, por primera vez en 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS) -expartido de Evo Morales- no sólo quedó fuera de la segunda vuelta, sino que también perdió parte de su representación al Parlamento.

El balotaje, que se disputará este próximo 19 de octubre, se definirá entre los candidatos Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, ambos de centro-derecha.

¿Cuál será el futuro político del país vecino y las consecuencias para el resto de la región? Esta pregunta fue parte del análisis de Stéphanie Alenda, socióloga, ​profesora, escritora e investigadora francesa, directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y además directora del núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina (CRISPOL), quien fue la invitada de este nuevo capítulo de A BORDO.

Te invitamos a revivir esta conversación en el siguiente video.

