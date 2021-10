Jason Reitman sostiene que la nueva película de Los Cazafantasmas fue posible gracias al reinicio de 2016

Aunque la nueva película de Los Cazafantasmas se posicionará como una secuela directa de las entregas originales y aparentemente dejará de lado al reinicio de 2016, recientemente su responsable aseguró que aquella película dirigida por Paul Feig habría sido importante para la realización de la nueva producción conocida como Ghostbusters: Afterlife.

En una entrevista con Insider donde también abordó su motivación para realizar esta nueva película, Jason Reitman comentó que la película de 2016 que actualmente es conocida como Ghostbusters: Answer the Call habría abierto la puerta para la realización de nuevas historias en el mundo de esta franquicia.

“Cuando Paul hizo su película, abrió las puertas repente, una película de Los Cazafantasmas no tenía que ser sobre esos cuatro tipos originales en Manhattan. Ese fue un gran momento” dijo Reitman.

“Quiero ver todo tipo de películas de Los Cazafantasmas”, agregó. “Quiero ver películas de Los cazafantasmas de todos mis cineastas favoritos, procedentes de todo tipo de culturas y países diferentes. Paul realmente hizo el trabajo duro para que yo pudiera hacer esta película”.

Ghostbusters: Answer the Call debutó en 2016 como una nueva interpretación de la franquicia donde Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones encarnaron al grupo principal de la cinta. No obstante, la película no cumplió las expectativas de Sony en taquilla y también se convirtió en blanco de los trolls debido a su elenco principalmente femenino.

En ese sentido, aunque Ghostbusters: Afterlife puede parecer un regreso a la fórmula para alejarse de lo que fue Ghostbusters: Answer the Call, las palabras de Reitman no dejan de ser llamativas al valorar lo que habría conseguido la cinta de Paul Feig para la franquicia y apuntar a un posible futuro a partir de la nueva entrega que se estrenará en noviembre.