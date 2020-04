¡Cambios profundos! Filtrada la nueva Toyota Hilux 2021

Apenas ayer te contábamos del nuevo Yaris Cross presentado por Toyota, un familiar compacto que se pondrá a la venta en Europa en 2021. Todo salió como la marca japonesa lo quería, puesto que tras la cancelación del Salón de Ginebra la sorpresa se reservó precisamente para este jueves, día en que el evento prácticamente no tuvo competencia en paralelo para acaparar todos los flashes. Pero el SUV compacto no era la única sorpresa que preparaba la marca de Achi, ya que también viene trabajando duro con su ya legendaria camioneta Hilux. Y aunque Toyota no quería mostrarla, alguien la filtró.

La Toyota Hilux actual, correspondiente a la octava generación y en Chile recibimos desde Argentina, data de 2015. Así, esta renovación se trata de una actualización de mitad de vida con la que la firma japonesa pretende seguir añadiendo más ingredientes a su exitosa fórmula que tiene a la Hilux convertida en la camioneta más vendida del subcontinente.

En las fotografías se aprecia que la Toyota Hilux 2021 mantiene el marco cromado hexagonal en el frontal, una característica que también llevan la Tacoma (no disponible en Chile) y la Tundra. Sin embargo, los cambios más notorios vienen en el parachoque, donde la restyling luce diseños más estilizados, por ejemplo, suprimiendo una especie de rejilla tipo panal de abeja que tiene la actual Hilux. Los neblineros también cambiaron su forma. Otro cambio notorio es que ahora los faros son bi LED y proyectan una mirada muy agresiva, vista desde el frente.

Pero los fanáticos de la Hilux pueden celebrar por partida doble, porque las mejoras también alcanzan al motor. Su bloque tope de 2.8 litros turbodiésel (el de entrada es 2.4) saltará de los 174 a 204 caballos. En el interior, ahora la pick-up nacida en el 60 se suma al infoentretenimiento con un sistema multimedia al fina compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

La Toyota Hilux se dio su último refresco en Chile en septiembre pasado.