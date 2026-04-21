El “Efecto Bencina”: Alza de combustibles aumenta venta de vehículos ecológicos

El costo de la movilidad en Chile está experimentando una transformación forzada. Lo que antes era una opción nicho o de lujo, hoy se posiciona como la respuesta estratégica de los conductores frente a la inestabilidad del precio del petróleo.

En su último informe, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) señala que durante marzo se vendieron 5.893 unidades de vehículos de nuevas energías, una variación de 148%.

Estas cifras ayudan a afianzar el alza que se evidencia este año, en el que los electrificados enchufables y no enchufables acumulan 11.910 unidades comercializadas, un 94,1% en comparación con igual período de 2025.

Sobresale el desempeño de los electrificados no enchufables, que totalizan 8.498 unidades en 2026 (83,3%). Los electrificados enchufables (BEV, PHEV y PEREV) suman a 3.412 patentamientos (127,2%).

¿Cuáles son las marcas que más vehículos ecológicos venden en Chile?

En el acumulado de los tres primeros meses de 2026, las marcas líderes en comercialización de vehículos ecológicos son:

Electrificados enchufables:

BYD: 603

Tesla: 537

Changan: 425

Volvo: 271

Riddara: 120

Eléctricos no enchufables