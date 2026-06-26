SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Farizon tiene nueva representación en Chile

    La marca china de vehículos comerciales de energías limpias pasa de Voltera a Gildemeister con una operación que cuenta con dos furgones 100% eléctricos.

     

    La creciente demanda por soluciones de transporte más eficientes y sostenibles está impulsando el mercado nacional y los vehículos comerciales no son la excepción. De ahí el interés de Gildemeister por Farizon, marca que había llegado al país hace un par de años de la mano de Voltereta.

    El vínculo comienza por la gama compuesta por los furgones 100% eléctricos V6E y Super Van Cargo, ambos enfocados en operaciones de reparto de última milla y logística urbana.

    El V6E mide 4,8 metros de largo y 1,9 metros de alto. Ofrece un volumen de carga de 5,9 m³ y una capacidad útil de hasta 1.130 kilos, complementados por un portalón trasero de doble apertura, conectividad inteligente y una autonomía real de hasta 200 kilómetros, características orientadas a maximizar la productividad en entornos urbanos.

    En tanto, la Super Van Cargo, uno de los modelos más representativos de la marca a nivel mundial, llega en dos versiones. Con 5,5 metros de longitud y 2,5 metros de altura, dispone de un espacio de carga de 11 m³ y soporta hasta 1.160 kilos. Dependiendo de la configuración elegida, alcanza autonomías de 319 o 398 kilómetros, permitiendo afrontar recorridos más extensos.

    Entre sus principales atributos también destacan las asistencias avanzadas a la conducción incorporadas de serie y la eliminación del pilar B, una solución que amplía la apertura lateral y facilita las maniobras de carga y descarga.

    La oferta continuará creciendo durante el segundo semestre con la incorporación de un minibús eléctrico para nueve pasajeros, un nuevo furgón de 13 m³ y un minitruck, ampliando las alternativas para empresas que buscan avanzar hacia una movilidad de cero emisiones.

    Más sobre:NoticiasFarizonV6ESuper Van CargoVehículos comercialesVehículos eléctricosElectromovilidadGildemeisterVoltereta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido
    Chile

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia
    Negocios

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial
    El Deportivo

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial

    Francia cumple la predicción de Haaland y golea a la alternativa Noruega gracias a una espectacular tarde de Dembelé

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”
    Mundo

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas