Farizon tiene nueva representación en Chile

La creciente demanda por soluciones de transporte más eficientes y sostenibles está impulsando el mercado nacional y los vehículos comerciales no son la excepción. De ahí el interés de Gildemeister por Farizon, marca que había llegado al país hace un par de años de la mano de Voltereta.

El vínculo comienza por la gama compuesta por los furgones 100% eléctricos V6E y Super Van Cargo, ambos enfocados en operaciones de reparto de última milla y logística urbana.

El V6E mide 4,8 metros de largo y 1,9 metros de alto. Ofrece un volumen de carga de 5,9 m³ y una capacidad útil de hasta 1.130 kilos, complementados por un portalón trasero de doble apertura, conectividad inteligente y una autonomía real de hasta 200 kilómetros, características orientadas a maximizar la productividad en entornos urbanos.

En tanto, la Super Van Cargo, uno de los modelos más representativos de la marca a nivel mundial, llega en dos versiones. Con 5,5 metros de longitud y 2,5 metros de altura, dispone de un espacio de carga de 11 m³ y soporta hasta 1.160 kilos. Dependiendo de la configuración elegida, alcanza autonomías de 319 o 398 kilómetros, permitiendo afrontar recorridos más extensos.

Entre sus principales atributos también destacan las asistencias avanzadas a la conducción incorporadas de serie y la eliminación del pilar B, una solución que amplía la apertura lateral y facilita las maniobras de carga y descarga.

La oferta continuará creciendo durante el segundo semestre con la incorporación de un minibús eléctrico para nueve pasajeros, un nuevo furgón de 13 m³ y un minitruck, ampliando las alternativas para empresas que buscan avanzar hacia una movilidad de cero emisiones.