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    KGM estrena sus primeros híbridos en Chile: estos son los nuevos Torres y Actyon

    Los SUV surcoreanos incorporan un sistema híbrido autorrecargable de 201 Hp, batería de 1,83 kWh y transmisión e-DHT. Ambos homologan hasta 19 km/l en ciudad y cuentan con un completo paquete de seguridad.

     

    La oferta de vehículos electrificados suma dos nuevos integrantes en el mercado nacional. Se trata de los primeros modelos híbridos de KGM en Chile, que llegan con una configuración autorrecargable y una propuesta que busca combinar eficiencia de combustible, prestaciones y tecnología sin necesidad de conectar el vehículo a una fuente externa de energía.

    Los nuevos Torres HEV y Actyon HEV utilizan un sistema compuesto por un motor bencinero 1.5 GDI Turbo de cuatro cilindros, capaz de desarrollar 147 Hp y 220 Nm de torque, asociado a un sistema eléctrico con una unidad de tracción de 130 kW y 300 Nm. La potencia combinada alcanza los 201 Hp y 300 Nm, gestionados mediante una transmisión híbrida dedicada e-DHT.

    La energía eléctrica se almacena en una batería de 1,83 kWh, que se recarga durante la conducción mediante el sistema de recuperación de energía, por lo que no requiere conexión a la red. Ambos modelos cuentan con tracción delantera y ofrecen modos de conducción Eco, Sport y Comfort.

    Eficiencia y espacio

    Según las cifras de homologación entregadas para Chile, tanto el Torres HEV como el Actyon HEV alcanzan 19 km/l en ciudad, 16 km/l en carretera y 17 km/l en ciclo mixto. La diferencia frente a sus equivalentes con motor convencional resulta especialmente relevante en utilización urbana.

    El Torres HEV mide 4.705 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.710 mm de alto, mientras que el Actyon llega a 4.740 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.670 mm de alto. Ambos comparten una distancia entre ejes de 2.680 mm y un estanque de combustible de 50 litros.

    En capacidad de carga, el Torres dispone de 703 litros de maletero, mientras que el Actyon ofrece 668 litros. Ambos pueden remolcar hasta 1.300 kg con freno y 500 kg sin freno.

    Tecnología y seguridad

    El Torres HEV incorpora una configuración digital con dos pantallas de 12,3 pulgadas, una destinada al cuadro de instrumentos y otra al sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También suma climatizador bizona, sunroof panorámico y llantas de 20 pulgadas.

    El Actyon HEV agrega, dependiendo de su configuración, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, ajuste eléctrico para el conductor y soporte lumbar.

    En seguridad, ambos modelos incorporan seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción. Entre ellas se encuentran el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia y alerta de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de distancia segura y detector de fatiga del conductor.

    Los nuevos KGM Torres HEV y Actyon HEV ya están disponibles en Chile con precios de lanzamiento de $29.990.000 y $32.990.000, respectivamente.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosKGMTorresActyonSUVVehículos híbridosElectromovilidad

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