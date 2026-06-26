La impresionante versión exclusiva del Ferrari SF90 XX Stradale, ¿qué te parece?

La personalización extrema tiene una nueva versión con una de las 799 unidades producidas del Ferrari SF90 XX Stradale. A través de su exclusivo programa Tailor Made, la firma de Maranello presentó una configuración única que transforma por completo la apariencia del modelo sin alterar sus impresionantes prestaciones.

El elemento más distintivo de esta creación es su acabado Verde Volterra, una pintura multicapa con efecto camaleónico capaz de modificar sus tonalidades según la incidencia de la luz. Inspirado en los paisajes de la Toscana, este color combina reflejos verdes y dorados que aportan una presencia visual poco habitual dentro del universo Ferrari.

La carrocería incorpora además numerosos detalles en tono naranja quemado, visibles en las tomas de aire, líneas decorativas y extremos del gran alerón trasero. El conjunto se complementa con amplias superficies de fibra de carbono expuesta, material presente en el capó, el alerón y diversos componentes aerodinámicos que refuerzan su carácter deportivo.

El habitáculo mantiene la misma filosofía exclusiva. Predominan el Alcantara de alta calidad, inserciones en Ultrasuede negro y costuras en contraste, mientras que la fibra de carbono adquiere protagonismo en el túnel central y los paneles de las puertas. La combinación de colores y materiales busca crear una atmósfera diferenciada respecto a cualquier otro ejemplar del modelo.

Más allá de su estética, el SF90 XX Stradale sigue destacando por su avanzada tecnología. El sistema híbrido enchufable combina un motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos para desarrollar una potencia total de 1.030 caballos. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h.

La versión XX incorpora además mejoras aerodinámicas específicas y una reducción de peso respecto al SF90 convencional mediante el uso de componentes ligeros, incluyendo llantas de fibra de carbono y asientos optimizados. El resultado es un modelo orientado al máximo rendimiento en circuito, pero homologado para circular por carretera.

Esta exclusiva unidad demuestra hasta dónde puede llegar el programa Tailor Made, permitiendo a los clientes transformar uno de los Ferrari más exclusivos de la actualidad en una auténtica pieza única de colección.

Su valor no ha sido informado, pero se sabe que el auto base cuesta alrededor de unos $800 millones y, algunos especialistas en la casa de Maranello, no descartan que esta personificación haya hecho subir su costo al doble.