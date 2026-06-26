SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La impresionante versión exclusiva del Ferrari SF90 XX Stradale, ¿qué te parece?

    El programa Tailor Made dio vida a una singular unidad del superdeportivo híbrido, combinando una llamativa estética inspirada en los colores de la Toscana.

     

    La personalización extrema tiene una nueva versión con una de las 799 unidades producidas del Ferrari SF90 XX Stradale. A través de su exclusivo programa Tailor Made, la firma de Maranello presentó una configuración única que transforma por completo la apariencia del modelo sin alterar sus impresionantes prestaciones.

    El elemento más distintivo de esta creación es su acabado Verde Volterra, una pintura multicapa con efecto camaleónico capaz de modificar sus tonalidades según la incidencia de la luz. Inspirado en los paisajes de la Toscana, este color combina reflejos verdes y dorados que aportan una presencia visual poco habitual dentro del universo Ferrari.

    La carrocería incorpora además numerosos detalles en tono naranja quemado, visibles en las tomas de aire, líneas decorativas y extremos del gran alerón trasero. El conjunto se complementa con amplias superficies de fibra de carbono expuesta, material presente en el capó, el alerón y diversos componentes aerodinámicos que refuerzan su carácter deportivo.

    El habitáculo mantiene la misma filosofía exclusiva. Predominan el Alcantara de alta calidad, inserciones en Ultrasuede negro y costuras en contraste, mientras que la fibra de carbono adquiere protagonismo en el túnel central y los paneles de las puertas. La combinación de colores y materiales busca crear una atmósfera diferenciada respecto a cualquier otro ejemplar del modelo.

    Más allá de su estética, el SF90 XX Stradale sigue destacando por su avanzada tecnología. El sistema híbrido enchufable combina un motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos para desarrollar una potencia total de 1.030 caballos. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h.

    La versión XX incorpora además mejoras aerodinámicas específicas y una reducción de peso respecto al SF90 convencional mediante el uso de componentes ligeros, incluyendo llantas de fibra de carbono y asientos optimizados. El resultado es un modelo orientado al máximo rendimiento en circuito, pero homologado para circular por carretera.

    Esta exclusiva unidad demuestra hasta dónde puede llegar el programa Tailor Made, permitiendo a los clientes transformar uno de los Ferrari más exclusivos de la actualidad en una auténtica pieza única de colección.

    Su valor no ha sido informado, pero se sabe que el auto base cuesta alrededor de unos $800 millones y, algunos especialistas en la casa de Maranello, no descartan que esta personificación haya hecho subir su costo al doble.

    Más sobre:NoticiasFerrariSF90 XX StradaleVehículos deportivosAutos de lujoVehículos personalizadosVehículos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche