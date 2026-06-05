Skoda anticipa el Peaq, su SUV eléctrico más grande y avanzado

Pensado para convertirse en la referencia eléctrica de la marca, el nuevo Skoda Peaq se prepara para llegar al mercado con una propuesta enfocada en el espacio, la tecnología y la movilidad de largo alcance.

Las primeras imágenes oficiales que se acaban de revelar muestran un vehículo que apuesta por una estética robusta y minimalista, marcando un nuevo paso en la evolución del lenguaje de diseño Modern Solid. El SUV será el modelo eléctrico más grande de la firma y se posicionará como una alternativa para familias que buscan espacio sin renunciar a la movilidad cero emisiones.

Con una longitud cercana a los 4,9 metros, el Peaq se ubicará por encima del Enyaq y se convertirá en el equivalente eléctrico del Kodiaq, incorporando una configuración de hasta siete plazas. Su diseño destaca por una presencia sólida, con superficies limpias, líneas precisas y elementos característicos como la parrilla cerrada Tech-Deck Face y los nuevos grupos ópticos LED en forma de “T”.

En la vista lateral sobresalen una línea de hombros elevada, pilares D de gran tamaño y manillas enrasadas con la carrocería, soluciones que contribuyen a una imagen moderna y aerodinámica. En la zaga, los pilotos replican el diseño frontal mediante una firma luminosa unida por un elemento horizontal que refuerza su identidad visual.

El SUV utilizará una versión extendida de la plataforma eléctrica MEB del Grupo Volkswagen, la misma arquitectura presente en los modelos Enyaq y Elroq. Entre las configuraciones previstas destaca una variante de tracción trasera equipada con un motor de 282 caballos y una batería de 86 kWh, capaz de ofrecer una autonomía superior a los 610 kilómetros.

También se espera una versión de doble motor y tracción integral con 295 caballos, mientras que las opciones de acceso recurrirán a una batería de menor capacidad y una potencia cercana a los 200 hp. En las versiones superiores, la carga rápida alcanzará hasta 195 kW.

Con este lanzamiento, programado para el próximo 23 de junio en Francia, los checos buscan competir directamente con modelos como el Peugeot E-5008, el futuro Mercedes-Benz GLB eléctrico.