Stellantis informa que toma la representación de seis marcas de Astara en Chile

Stellantis y Astara oficializaron que, a partir del 1 de enero de 2026, la filial chilena de la primera tendrá directamente la representación, importación y distribución de sus marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Chile.

El acuerdo incluye la transferencia integral de las operaciones comerciales, técnicas y de servicio vinculadas a las firmas mencionadas.

“Queremos agradecer a Astara por su rol fundamental en la historia de nuestras marcas en Chile. Gracias a su gestión, hoy contamos con una sólida base de clientes y concesionarios sobre la cual construiremos la siguiente fase de nuestro desarrollo en el país”, dijo Fernando Varela, vicepresidente de Operaciones Comerciales Andina y América Central de Stellantis.

Por su cuenta, José Saval, director ejecutivo de Astara Latam, agregó: “Concluimos una exitosa alianza de más de 40 años en Chile, cerrando un ciclo con un crecimiento del 20% en 2025, mejorando el desempeño general del mercado automotriz”.

Astara seguirá vinculado a Stellantis con su red de Retail en Chile, además de continuar con la distribución de sus marcas en Colombia, Perú y Bolivia.

La transición se realizará de manera gradual, garantizando la continuidad en la atención a clientes. Stellantis aseguró que todas las garantías, repuestos y servicios permanecerán vigentes durante y después del proceso.

Con este paso, Stellantis reafirma su compromiso con Chile, al que ubica como su su tercer mercado más relevante de Sudamérica, y proyecta nuevas oportunidades en un escenario automotriz cada vez más competitivo y diverso.