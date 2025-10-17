SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

La salida del almirante Alvin Holsey, cuya asignación suele durar tres años, se produce en medio de los ataques del Pentágono contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y las crecientes tensiones con Venezuela.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El comandante del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, se reunió en junio pasado con la ministra de Defensa Adriana Delpiano, en su primera visita oficial a Chile desde que asumió el mando en noviembre de 2024. Foto: Comando Sur de EE.UU.

En junio pasado, en el contexto de la participación de Estados Unidos en el ejercicio “Estrella Austral 2025”, el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, realizó su primera visita oficial a Chile desde que asumió el mando en noviembre de 2024, en reemplazo de la general del Ejército Laura Richardson.

Y en su actividad más reciente, Holsey finalizó este miércoles su visita al Caribe con parada en Antigua y Barbuda y Granada, para reforzar alianzas “vitales” en “la larga cooperación en materia de seguridad”, en el marco del despliegue militar de EE.UU. en la región por las crecientes tensiones con Venezuela.

Pero en un giro dramático, y en medio de la escalada con Caracas y los ataques militares de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, Holsey dejará el cargo a fines de este año, anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en las redes sociales.

Así, la abrupta salida del almirante se produce menos de un año después de asumir la jefatura del Comando Sur, que supervisa las operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El puesto suele durar tres años.

En un comunicado compartido en redes sociales, Hegseth no reveló el motivo del plan de la partida de Holsey, quien es uno de los dos oficiales afroamericanos de cuatro estrellas que lideran un comando combatiente de EE.UU. Sin embargo, The Washington Post dijo que este jueves no se aclaró con qué rango se jubilará Holsey. Dejará el servicio mucho antes de cumplir los tres años requeridos para jubilarse como almirante de cuatro estrellas.

“En nombre del Departamento de Guerra”, declaró Hegseth, refiriéndose al cambio de nombre del Pentágono, “expresamos nuestra más profunda gratitud al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea retirarse a finales de año”.

“El almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval (...) y ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, el pueblo y la nación”, subrayó Hegseth, tras lo que añadió que “su mandato como subcomandante militar y actual comandante del Comando Sur de Estados Unidos refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica”.

“El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, afirmó Hegseth a través de un comunicado difundido por la entidad militar en la red social X en el que fijó como su último día de trabajo el 12 de diciembre de 2025.

Con todo, varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la cadena CNN, indicaron en base a fuentes institucionales la existencia de tensiones entre Holsey y Hegseth a causa de los bombardeos contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y del despliegue de una misión militar con hasta 10.000 tropas en el Caribe, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico, pero también unos 2.200 marines, en una operación que suma ocho buques de guerra y un submarino. A ello se suma la autorización del Presidente Donald Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Una fuente informó a Reuters que hubo tensión entre el comandante de cuatro estrellas y Hegseth, así como dudas sobre su despido en los días previos al anuncio.

The New York Times dijo que un funcionario estadounidense anónimo afirmó que Holsey “había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los presuntos barcos cargados de drogas”.

Las tensiones habían estado latentes entre Hegseth y Holsey durante semanas antes de que este anunciara su partida, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. Hegseth no creía que Holsey actuara con la suficiente rapidez ni agresividad para combatir a los narcotraficantes en el Caribe, y se quejó de no haber recibido la información necesaria sobre las operaciones, indicaron las fuentes. Sin embargo, al Comando Sur le preocupaba que las operaciones no fueran legales, añadieron las fuentes.

Las tensiones llegaron a su punto álgido durante una reunión entre Hegseth, Holsey y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, el 6 de octubre en el Pentágono, según una de las fuentes. Holsey ofreció su dimisión durante la reunión, añadió la fuente, pero la idea se pospuso y su salida no se anunció hasta más de una semana después.

En la misma línea, The Washington Post aseguró que dos personas familiarizadas con el asunto afirmaron que Hegseth se había desencantado con Holsey y quería que dimitiera. El escrutinio comenzó hace aproximadamente un mes, aproximadamente al mismo tiempo que la administración Trump comenzó a ordenar ataques mortales contra supuestos barcos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, según informaron, hablando bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado.

A pesar de ello, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, subrayó en X que “no ha habido dudas ni preocupaciones sobre esta misión”. “Esto es una mentira total. Nunca ha pasado”, indicó acerca del presunto disenso.

Pero Reuters destacó que hace menos de una semana, el Pentágono anunció que sus operaciones antinarcóticos en la región no serían lideradas por el Comando Sur, con sede en Miami, sino por la II Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina, una unidad capaz de realizar operaciones rápidas en el extranjero con base en Camp Lejeune, Carolina del Norte.

Esta decisión sorprendió a los observadores militares estadounidenses, ya que un comando combatiente como el Comando Sur normalmente lideraría cualquier operación de alto perfil.

En una declaración compartida por la cuenta X del Comando Sur, Holsey les dijo a los 1.200 militares y civiles bajo su mando: “Confío en que seguirán adelante, centrados en su misión que fortalece a nuestra nación y garantiza su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”. “¡Sigan adelante!”, añadió.

No obstante, el retiro del almirante despertó también sospechas entre los congresistas estadounidenses más próximos a las actividades del Ejército, como el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, quien mostró su alarma en declaraciones recogidas por el propio The New York Times: “Antes de Trump, no recuerdo ningún comandante combatiente que hubiera dejado su puesto antes de tiempo”.

Por su parte, el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, transmitió que “en un momento en que las fuerzas estadounidenses se están reforzando en todo el Caribe y las tensiones con Venezuela están en su punto álgido, la salida de nuestro principal comandante militar en la región envía una alarmante señal de inestabilidad en la cadena de mando”.

“La renuncia del almirante Holsey solo acentúa mi preocupación de que esta Administración esté ignorando las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo en campañas militares estadounidenses anteriores y el consejo de nuestros combatientes más experimentados”, aseveró en un mensaje en el que tachó de “imprudente y peligrosa” la posibilidad de ejecutar “cualquier operación para intervenir militarmente en Venezuela, especialmente sin la autorización del Congreso”.

Apenas unas horas después del anuncio del retiro de Holsey, Estados Unidos ejecutó su sexto ataque contra una embarcación en el mar Caribe bajo el pretendido argumento de estar involucrada en actividades de narcotráfico.

Un cargo gubernamental indicó a distintas cadenas estadounidenses, incluidas ABC y NBC, que el Ejército de Estados Unidos realizó un ataque aéreo durante la jornada sin llegar a matar a toda la tripulación, como ha sido el caso de los cinco anteriores bombardeos de este tipo, que acabaron con la vida de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

Según el medio Politico, el repentino cambio en el Comando Sur es la última reestructuración de los altos mandos militares bajo la administración Trump. El entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general C.Q. Brown, y la jefa de la Armada, almirante Lisa Franchetti (la primera mujer en ocupar el cargo), fueron despedidos en febrero, junto con los principales oficiales legales de las Fuerzas Armadas. En abril, el jefe del Comando Cibernético, general Timothy Haugh, fue destituido.

Y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general David Allvin, planea jubilarse en noviembre, justo a la mitad de su mandato de cuatro años.

CNN agrega que Hegseth también despidió al general James Slife, exvicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y al teniente general Jeffrey Kruse, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.

Más sobre:La Tercera PMEE.UU.TrumpComando SurAlvin HolseyHegsethVenezuelaPentágonoCaribeNarcotráfico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

“¿La culpa ahora es de las compañías?”: el cruce de Matthei y Jara por cobros excesivos en cuentas de luz

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto
Chile

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

El amague de Milei: la historia detrás del intento del Presidente de Argentina de viajar a la final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989
Cultura y entretención

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca