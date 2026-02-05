SUSCRÍBETE POR $1100
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    La petición del juez argentino Sebastián Ramos llega un mes después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara iniciar el trámite a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el FADD.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El juez argentino Sebastián Ramos solicitó este miércoles la extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras el ataque militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero, alegando violaciones de Derechos Humanos.

    “Líbrese exhorto internacional a Estados Unidos, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia Estados Unidos, de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y este último país”, señaló en una resolución oficial.

    La petición formal llega un mes después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara iniciar el trámite a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), esgrimiendo una violación de Derechos Humanos.

    Precisamente esta entidad celebró que “hoy, la Justicia argentina pidió la extradición” del exmandatario venezolano, lo que calificó como “el resultado de haber estado, desde el inicio, donde había que estar para que esto ocurra, del lado de la ley y contra la impunidad”.

    “Más allá de la resolución concreta, queda la satisfacción de habernos enfrentado a los poderosos defendiendo férreamente los derechos humanos. Hoy es un día importante para el FADD, para Argentina, para la justicia y, sobre todo, para las víctimas venezolanas que se animaron a denunciar”, señaló la organización.

    En la misma nota, recordó que reclamó a las autoridades argentinas que solicitaran la extradición de Maduro cuando este “todavía concentraba todo el poder y mucho antes de que los hechos que hoy son de público conocimiento modificaran el escenario”.

    “Lo hicimos cuando parecía imposible y cuando enfrentar al poder tenía costos reales”, agregó el FADD.

    La organización está presidida por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO, que en su cuenta de X señaló que “independientemente del desenlace, hoy reafirmamos nuestro compromiso de que Maduro y su dictadura cumplan condena, tras las rejas, por perseguir, torturar y asesinar a su pueblo”.

    Escenario adverso

    Por su parte, el abogado Tomás Farini Duggan, integrante del FADD y querellante en la causa, afirmó que si Estados Unidos no accede a la extradición, pedirán que Maduro sea indagado por esta causa en el país norteamericano, para que el proceso “pueda pasar a juicio oral, aunque Maduro no esté detenido formalmente en Argentina”.

    “En ese caso, supongo que deberían viajar el juez y el fiscal, y nosotros como querellantes podemos pedir presentar pliegos de preguntas”, explicó a la agencia AFP.

