Aseguran que Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos, incluso mientras Washington sigue con la amenaza de una acción militar contra Caracas, informó este viernes el diario The New York Times de acuerdo en fuentes anónimas conocedoras del asunto.

La conversación sucedió a finales de la semana, dijeron dos de las personas. En ella se habló de un posible encuentro entre ambos gobernantes en Estados Unidos, según las personas que conocían del tema, a quienes se concedió el anonimato por no estar autorizadas a abordar el asunto públicamente. Por el momento no hay planes para tal reunión, afirmó una de las personas.

La llamada telefónica, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración republicana considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

La noticia de la conversación se difunde un día después del aviso de Trump sobre que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra tras las operaciones en el mar, donde EE.UU. ha bombardeado más de 20 lanchas y matado a más de 80 personas.

“Empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

Pese a esta advertencia, Trump indicó el martes que “podría hablar para salvar muchas vidas” con Maduro, una conversación que sería “bienvenida” en Venezuela, de acuerdo con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.