SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Las autoridades gazatíes sostuvieron que los ataques han dejado más de 169 mil heridos en Gaza y que aún hay víctimas bajo los escombros que no han podido ser encontradas.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El humo se eleva desde un edificio residencial derrumbado tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. Hamas denunció el viernes el ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza y acusó a Israel de intentar desplazar por la fuerza a civiles en la Franja de Gaza. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua) Rizek Abdeljawad

Al menos 20 palestinos han muerto en las últimas horas a causa de bombardeos de las fuerzas israelíes, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a Israel que dejara de bombardean Gaza el viernes. Con ello, el número de gazatíes fallecidos en la guerra se ha elevado a más de 67 mil, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por Naciones Unidas.

De acuerdo con el organismo sanitario -controlado por Hamas, organización paramilitar islamista, considerada terrorista en occidente- la ofensiva israelí ha causado al menos 67.074 muertos y 169.430 heridos en Gaza, Palestina.

GAZA, 8 de septiembre de 2025 (Xinhua) -- Humo se eleva desde la torre "Visión" tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2025. Las fuerzas israelíes intensificaron los ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza el lunes, incluyendo la demolición de la torre "Visión", un edificio de oficinas de 14 pisos, en la zona oeste de la ciudad. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua) Rizek Abdeljawad

La cifra considera, además, 66 fallecidos del viernes y otros 720 de días previos, que no habían sido verificados hasta ahora, de acuerdo con lo reportado por France24. El Ministerio de Salud gazatí advirtió que aún hay víctimas enterradas bajo escombros, que aún no han podido ser encontradas.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas está próximo a cumplir dos años. El 7 de octubre de 2023, a causa del ataque terrorista perpetrado por Hamas en el sur de Israel, 1.139 israelíes fallecieron y 251 fueron capturados como rehenes. Del total de cautivos, 148 han sido liberados con vida. De los 103 restantes, decenas de cuerpos han sido entregados a las familias y se estima que 47 siguen en manos de Hamas, de los cuales sólo 20 estarían vivos.

Una persona camina cerca de fotografías de Ariel Bibas, Shiri Bibas y Kfir Bibas, quienes fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en Jerusalén, el 19 de febrero de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun Ronen Zvulun

La respuesta militar de Israel en Gaza ha dejado decenas de miles de muertos, ofensiva que un comité independiente de la ONU catalogó como genocidio. Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor a la entregada por el Ministerio de Salud gazatí. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

El pasado viernes Hamas aceptó parcialmente el plan de paz propuesto por Donald Trump. El plan ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel.

Imagen del 25 de julio de 2025 de un niño palestino desplazado que sufre desnutrición y parálisis cerebral visto dentro de una escuela convertida en refugio, en el noroeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad
Más sobre:GazaPalestinaIsraelGuerraHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Overol blanco arrojó bomba molotov a profesor en el Instituto Nacional

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más