Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

El humo se eleva desde un edificio residencial derrumbado tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025. Hamas denunció el viernes el ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza y acusó a Israel de intentar desplazar por la fuerza a civiles en la Franja de Gaza. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Al menos 20 palestinos han muerto en las últimas horas a causa de bombardeos de las fuerzas israelíes, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a Israel que dejara de bombardean Gaza el viernes. Con ello, el número de gazatíes fallecidos en la guerra se ha elevado a más de 67 mil, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por Naciones Unidas.

De acuerdo con el organismo sanitario -controlado por Hamas, organización paramilitar islamista, considerada terrorista en occidente- la ofensiva israelí ha causado al menos 67.074 muertos y 169.430 heridos en Gaza, Palestina.

GAZA, 8 de septiembre de 2025 (Xinhua) -- Humo se eleva desde la torre "Visión" tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 8 de septiembre de 2025. Las fuerzas israelíes intensificaron los ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza el lunes, incluyendo la demolición de la torre "Visión", un edificio de oficinas de 14 pisos, en la zona oeste de la ciudad. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua) Rizek Abdeljawad

La cifra considera, además, 66 fallecidos del viernes y otros 720 de días previos, que no habían sido verificados hasta ahora, de acuerdo con lo reportado por France24. El Ministerio de Salud gazatí advirtió que aún hay víctimas enterradas bajo escombros, que aún no han podido ser encontradas.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas está próximo a cumplir dos años. El 7 de octubre de 2023, a causa del ataque terrorista perpetrado por Hamas en el sur de Israel, 1.139 israelíes fallecieron y 251 fueron capturados como rehenes. Del total de cautivos, 148 han sido liberados con vida. De los 103 restantes, decenas de cuerpos han sido entregados a las familias y se estima que 47 siguen en manos de Hamas, de los cuales sólo 20 estarían vivos.

Una persona camina cerca de fotografías de Ariel Bibas, Shiri Bibas y Kfir Bibas, quienes fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en Jerusalén, el 19 de febrero de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun Ronen Zvulun

La respuesta militar de Israel en Gaza ha dejado decenas de miles de muertos, ofensiva que un comité independiente de la ONU catalogó como genocidio. Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor a la entregada por el Ministerio de Salud gazatí. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

El pasado viernes Hamas aceptó parcialmente el plan de paz propuesto por Donald Trump. El plan ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel.