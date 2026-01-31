Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

La autoridades indonesias entregaron durante la jornada de este sábado una actualización con las personas fallecidas tras la avalancha de tierra ocurrida la semana pasada en la provincia de Pasirlangu, en Java Occidental, Indonesia.

“Hoy se han extraído diez cuerpos, con lo que el total llega a 70 . Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando”, detalló a la agencia de noticias indonesia Antara el director de la oficina de Bandung de Búsqueda y Rescate, Ade Dian.

El deslizamiento de tierra se produjo durante la madrugada del pasado 24 de enero, explicado principalmente por el desarrollo de intensas lluvias. El alud llegó a zonas residenciales y de cultivo, arrasando con decenas de casas mientras la gente dormía.

Según cifras de la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (Adinet), y citadas por Europa Press, las lluvias de este última año han provocado el desplazamiento interno de más de 2.400 personas, otras 14.000 se han visto afectadas por las precipitaciones y 5.000 casas han sido dañadas o destruidas.

A prácticamente una semana del hecho, las condiciones climáticas y del terreno han dificultado la labor de recuperación por parte de los rescatistas. Por ello, todavía es posible que la cifra de fallecidos aumente con el paso de los días.