Austen Ivereigh, biógrafo del Papa Francisco: “La Iglesia ahora va a actuar en un mundo donde prima la ley de la fuerza más que el derecho”.

“La Iglesia ahora va a actuar en un mundo donde prima la ley de la fuerza más que el derecho, en una época de hombres fuertes, de dictadores y de nacionalismos”. Ese es el pronóstico que realizó el periodista británico y biógrafo del Papa Francisco, Austen Ivereigh, en conversación con La Tercera.

Ivereigh es escritor, comentarista y conferencista especializado en temas eclesiásticos, con un foco particular en América Latina y el pontificado de Francisco. Doctor en Filosofía por Oxford, publicó Catholicism and Politics in Argentina, 1810-1960 y saltó a la fama internacional en 2014 con The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope , considerada como una de las biografías más completas del Papa Francisco y que fue traducida a varios idiomas.

En 2019 lanzó Wounded Shepherd, donde analiza los desafíos del pontificado. También fundó Catholic Voices, un proyecto global de voceros católicos, y es autor de Cómo defender la fe sin levantar la voz (2016). Es exeditor adjunto de The Tablet y exdirector de asuntos públicos del cardenal británico Cormac Murphy-O’Connor.

También ha colaborado con The New York Times, Commonweal y Crux, la cadena BBC y otros medios internacionales. En esta entrevista con La Tercera aborda los retos que tendrá el Papa León XIV, la Iglesia y el mundo.

¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar Robert Prevost al mando de la Iglesia Católíca?

Diría que uno de los temas es lo que en la Iglesia llamamos la colegialidad. Es decir, el papel del cardenal y del obispo en relación al ejercicio del papado. Es uno de los pedidos que creo que está en la Iglesia. Otro de los pedidos que creo que están haciendo al nuevo Papa es que haya reuniones anuales de los cardenales para que el Colegio Cardenalicio sea una especie de Senado. Porque la idea del Colegio es eso, que es una especie de Senado. Y que tenga también un consejo cardenalicio, un consejo papal, un grupo de cardenales que aconsejan al Papa. Que realmente tenga, digamos, una presencia de todos los cardenales. Los cardenales dicen que no tuvieron la oportunidad de conocerse a lo largo del pontificado de Francisco. Es decir, lo que están pidiendo es más oportunidades de conocerse y que tengan un papel y la forma de hacer, porque hay que entender que el Colegio Cardenalicio es en el fondo el senado del Papa, está muy ligado al obispo de Roma, entonces lo que están pidiendo es que el Papa los reúna más regularmente todos los años a todo el colegio para hablar, discutir deliberar sobre cuestiones de la iglesia. Eso es una cosa.

Otro desafío que han planteado es una cosa muy común: las finanzas del Vaticano, que siempre es un tema. En el último cónclave de 2013, el gran tema fue la corrupción y la gestión de la supervisión de las finanzas, medidas para regular las finanzas. Esta vez es más sobre el balance general, es decir, están muy preocupados por las finanzas del Vaticano y su capacidad, por ejemplo, de pagar las pensiones en el futuro.

Otro tema podría ser el sínodo, la sinodalidad, la recepción del sínodo. Algunos quieren avanzar rápido, otros tal vez están más cautelosos.

Y finalmente, el tema de la evangelización, la forma en que se evangeliza. El legado de Francisco ha sido importante en ese aspecto, porque él ha mostrado un poco cómo se evangeliza el mundo de hoy.

En cuanto a la evangelización, Francisco encontró una gran cantidad de fieles en Asia... ¿Es allí donde estarían ubicados la mayor cantidad de futuros católicos?

En términos de la cantidad de católicos en el mundo, el continente con más católicos es el tuyo, es América Latina. Casi la mitad o más de la mitad de los católicos en el mundo viven en las Américas. El 50% si se incluye Norteamérica, sería más del 50%. Pero los continentes donde hay mayor crecimiento del catolicismo es precisamente Asia y África, donde la población católica suele ser muy joven y en rápido crecimiento, a diferencia de Europa que es al revés, los católicos se están reduciendo y envejeciendo.

Francisco defendió bastante la acción climática, en respuesta a la crisis del medio ambiente. ¿Será ese también un desafío para su sucesor?

Yo creo que la cuestión ecológica es ahora parte de la enseñanza social de la iglesia y cualquier Papa va a seguir proclamando aquello, porque es enseñanza ya de la iglesia.

El fallecido pontífice también se preocupó respecto de los conflictos en Medio Oriente y en general de las guerras. ¿Eso fue algo más personal de él?

Mientras Francisco estaba hospitalizado en febrero, básicamente se colapsó el orden de la posguerra, el estado de derecho mundial. La Iglesia ahora va a actuar en un mundo donde prima la ley de la fuerza más que el derecho, en una época de hombres fuertes, de dictadores, de nacionalismos y estarán muy conscientes del papel que debe jugar la Iglesia en ese contexto. Y yo diría concretamente en cómo la iglesia puede ayudar a fomentar el aumento de las capacidades de coexistencia civil. Bueno, la sinodalidad es en el fondo la mejor escuela para aprender esas virtudes y prácticas y por eso la sinodalidad, yo creo, esa es mi opinión, va a ser cada vez más importante en este momento histórico.

¿Qué materias que dejó pendiente Francisco deberán ser completadas por su sucesor?

Bueno, hay temas como las finanzas del Vaticano que nunca están resueltas. Nunca existe un momento en el que uno puede decir, ‘eso lo cambié y todo está bien’. Porque, por ejemplo (...), la conciencia del abuso es una cosa histórica de este momento. Y creo que va a continuar. Yo creo que Francisco trató el tema con mucha más valentía y mucho más directamente que en el pasado. Pero yo sé que hay muchos que piden tal vez más transparencia en cuanto al tratamiento de obispos que han encubierto. Hay varias mejoras que se pueden seguir haciendo, sin duda.