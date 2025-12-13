Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha declarado el indulto para 123 presos políticos extranjeros después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa.

“De conformidad con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a petición suya, en relación con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la industria de potasa de Bielorrusia impuestas por la administración del expresidente estadounidense [Joe] Biden (...) el jefe de Estado ha decidido indultar a 123 ciudadanos de varios países condenados bajo las leyes de la República de Bielorrusia por diversos delitos, incluidos espionaje, terrorismo y actividades extremistas”, ha anunciado la Presidencia bielorrusa.

El anuncio del levantamiento de las sanciones fue efectuado por el enviado de Trump al país, John Coale, en un gesto hacia el gran aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, que desbloquea una de las mayores fuentes de ingresos del país.

“Me parece un buen paso. Vamos a levantarlas ahora mismo”, ha aseverado Coale tras reunirse con Lukashenko, antes de confirmar que si las negociaciones para conseguir la liberación de presos políticos en Bielorrusia continúan de manera favorable, como demuestra la última remesa de este sábado, Trump irá retirando otras sanciones.

“A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones”, ha añadido Coale a este respecto.

Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el presidente de Bielorrusia a finales de noviembre, el número total de personas indultadas asciende ahora a 156. Entre ellos se encuentran ciudadanos de Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Ucrania, Letonia, Australia y Japón.