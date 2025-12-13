VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Los indultados habían sido condenados por diversos delitos, entre los que se contabilizaban espionaje, terrorismo y actividades extremistas.

    Por 
    Europa Press
    PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA

    El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha declarado el indulto para 123 presos políticos extranjeros después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa.

    “De conformidad con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a petición suya, en relación con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la industria de potasa de Bielorrusia impuestas por la administración del expresidente estadounidense [Joe] Biden (...) el jefe de Estado ha decidido indultar a 123 ciudadanos de varios países condenados bajo las leyes de la República de Bielorrusia por diversos delitos, incluidos espionaje, terrorismo y actividades extremistas”, ha anunciado la Presidencia bielorrusa.

    El anuncio del levantamiento de las sanciones fue efectuado por el enviado de Trump al país, John Coale, en un gesto hacia el gran aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, que desbloquea una de las mayores fuentes de ingresos del país.

    “Me parece un buen paso. Vamos a levantarlas ahora mismo”, ha aseverado Coale tras reunirse con Lukashenko, antes de confirmar que si las negociaciones para conseguir la liberación de presos políticos en Bielorrusia continúan de manera favorable, como demuestra la última remesa de este sábado, Trump irá retirando otras sanciones.

    “A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones”, ha añadido Coale a este respecto.

    Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el presidente de Bielorrusia a finales de noviembre, el número total de personas indultadas asciende ahora a 156. Entre ellos se encuentran ciudadanos de Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Ucrania, Letonia, Australia y Japón.

    Lee también:

    Más sobre:BielorrusaEstados UnidosIndultosAlexander LukashenkoDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    CMF alerta por apps y sitios web de préstamos fraudulentos: PDI explica cómo operan y entrega recomendaciones

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    3.
    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    4.
    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    5.
    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador
    El Deportivo

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

    Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

    Deportes Concepción ratifica como entrenador a Patricio Almendra para su regreso a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años
    Cultura y entretención

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria
    Mundo

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas