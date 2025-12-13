Camboya anunció este sábado el cierre total de sus pasos fronterizos con Tailandia, luego de que Bangkok desmintiera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había asegurado que ambos países acordaron poner fin a los enfrentamientos armados en la zona limítrofe.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior de Camboya informó que se decidió “suspender totalmente todos los movimientos de entrada y salida en los pasos fronterizos” entre ambos países hasta nuevo aviso, en medio del recrudecimiento de la violencia.

Los enfrentamientos registrados durante esta semana han dejado al menos 25 personas fallecidas, entre ellas cuatro soldados tailandeses, quienes murieron este sábado en la zona fronteriza, según confirmó el Ministerio de Defensa de Tailandia.

En total, Bangkok reportó la muerte de 14 soldados y siete civiles, mientras que Camboya informó el fallecimiento de cuatro civiles, acusando a Tailandia de retomar los bombardeos pese a una supuesta tregua.

Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

El conflicto ha provocado además el desplazamiento de más de medio millón de personas en ambos lados de la frontera y tiene su origen en una antigua disputa por la demarcación de una frontera de 800 kilómetros, establecida durante la época colonial.

Desde Tailandia, el primer ministro Anutin Charnvirakul aseguró que su país continuará con las acciones militares contra Camboya.

A través de Facebook, afirmó que durante una conversación telefónica con Trump el viernes, el mandatario estadounidense “no indicó si debíamos establecer un alto el fuego”. “Nuestras acciones de esta mañana ya lo dicen todo”, agregó, mientras autoridades tailandesas confirmaban represalias contra objetivos camboyanos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya denunció que “ las fuerzas tailandesas aún no han detenido los bombardeos y continúan haciéndolo ” . En respuesta, el ejército tailandés acusó a Camboya de disparar cohetes contra zonas civiles en la provincia de Sisaket, lo que dejó cuatro civiles heridos.

Anutin Charnvirakul sostuvo que la ofensiva militar se mantendrá “hasta que no sintamos más daños ni amenazas a nuestra tierra y a nuestro pueblo”, en un escenario que mantiene en vilo a la región y sin señales claras de una desescalada inmediata.