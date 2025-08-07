Buscado: Gobierno de Trump ofrece recompensa de US$ 50 millones por Nicolás Maduro

El gobierno de Donald Trump anunció esta tarde que ofrecerá una recompensa de US$ 50 millones a quienes den información que permita la detención del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El anunció lo hizo la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien afirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han aumentado al doble el monto para quienes faciliten la captura del mandatario venezolano. Anteriormente se se ofrecían 25 millones de dólares.

Bondi acusó que Maduro ha colaborado con organizaciones criminales y terroristas, entre ellas el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, facilitando el ingreso de drogas a Estados Unidos.

La autoridad indicó que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaínas vinculadas al presidente de Venezuela y sus socios, de los cuales 7 estarían directamente relacionadas con él.

Según la fiscal, Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

“Durante la administración de Trump, Maduro no escapará de la justicia y tendrá que responder por sus crímenes” , agregó la persecutora.