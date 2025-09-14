SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

Los organizadores del evento ciclístico debieron cancelar la carrera luego que los protestantes interceptaran al pelotón a la altura del kilómetro 57. El hecho concitó críticas por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid Redes sociales

Finalmente debió ser suspendida la última etapa de la Vuelta a España de 2025 en el contexto de una serie de manifestaciones por el pueblo palestino que se desarrollaron este domingo en Madrid, ciudad donde debía finalizar la competencia de ciclismo.

Según detallan en El País, la ciudad había establecido un circuito de seguridad de alrededor de 1.500 agentes para evitar que finalmente manifestantes afectaran el desarrollo de la competencia, donde se veía con particular preocupación la llegada del equipo Israel-Premier Tech.

A pesar de lo anterior, finalmente no pudieron evitar que los manifestantes interceptaran al pelotón en el kilómetro 57, a unos 43 de la meta. Por lo anterior, los organizadores de la competencia determinaron la suspensión de la prueba durante esta jornada, según informa el citado medio.

El País también detalla que durante el desarrollo de la manifestaciones un total de 22 policías resultaron heridos. Además, habrían en un primer momento al menos dos personas detenidas por disturbios.

Ya se había vislumbrado el desarrollo de las manifestaciones durante esta jornada, algo que había valorado el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE).

En ese sentido, manifestó en la previa del fin de la competencia su “reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, según detalla Europa Press.

Críticas al gobierno español

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sarr, criticó en una publicación la suspensión de la jornada debido a la manifestaciones.

“Hace unos días, el presidente del Gobierno de España lamentó no tener una bomba atómica para “detener a Israel”. Hoy alentó a manifestantes a salir a la calle. La turba pro-palestina escuchó los mensajes de incitación - y arruinaron la carrera ciclista “La Vuelta”. De esta forma, el evento deportivo que siempre ha sido un motivo de orgullo para España, fue cancelado. Pedro Sánchez y su gobierno – ¡una vergüenza para España!“, escribió en X.

Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) llamó al gobierno español a condenar los actos violentos desarrollados durante la jornada.

Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente, Pedro Sánchez”, señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.

Lee también:

Más sobre:EspañaVuelta a EspañaMadridPalestinaManifestaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias
Chile

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Con el fantasma de la B: Hinchas de Colo Colo sobrevuelan dron en la Supercopa ante la U
El Deportivo

Con el fantasma de la B: Hinchas de Colo Colo sobrevuelan dron en la Supercopa ante la U

En vivo: Chile busca cerrar la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid
Mundo

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté