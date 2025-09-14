Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

Finalmente debió ser suspendida la última etapa de la Vuelta a España de 2025 en el contexto de una serie de manifestaciones por el pueblo palestino que se desarrollaron este domingo en Madrid, ciudad donde debía finalizar la competencia de ciclismo.

Según detallan en El País, la ciudad había establecido un circuito de seguridad de alrededor de 1.500 agentes para evitar que finalmente manifestantes afectaran el desarrollo de la competencia, donde se veía con particular preocupación la llegada del equipo Israel-Premier Tech.

A pesar de lo anterior, finalmente no pudieron evitar que los manifestantes interceptaran al pelotón en el kilómetro 57, a unos 43 de la meta. Por lo anterior, los organizadores de la competencia determinaron la suspensión de la prueba durante esta jornada, según informa el citado medio.

El País también detalla que durante el desarrollo de la manifestaciones un total de 22 policías resultaron heridos. Además, habrían en un primer momento al menos dos personas detenidas por disturbios.

Ya se había vislumbrado el desarrollo de las manifestaciones durante esta jornada, algo que había valorado el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE).

En ese sentido, manifestó en la previa del fin de la competencia su “reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, según detalla Europa Press.

Críticas al gobierno español

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sarr, criticó en una publicación la suspensión de la jornada debido a la manifestaciones.

“Hace unos días, el presidente del Gobierno de España lamentó no tener una bomba atómica para “detener a Israel”. Hoy alentó a manifestantes a salir a la calle. La turba pro-palestina escuchó los mensajes de incitación - y arruinaron la carrera ciclista “La Vuelta”. De esta forma, el evento deportivo que siempre ha sido un motivo de orgullo para España, fue cancelado. Pedro Sánchez y su gobierno – ¡una vergüenza para España!“, escribió en X.

Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) llamó al gobierno español a condenar los actos violentos desarrollados durante la jornada.

“Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente, Pedro Sánchez”, señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.