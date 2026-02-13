SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    En el discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Friedrich Merz defendió desarrollar una agenda propia europea, pero mantener la alianza con Washington.

    Por 
    Europa Press
    El canciller alemán, Friedrich Merz, atiende a los medios antes de acudir a la cumbre del Consejo Europeo. Foto: Europa Press GAETAN CLAESSENS

    El canciller alemán, Friedrich Merz, ha avisado este viernes de la vuelta de la “política de las grandes potencias” al panorama internacional, insistiendo en que Europa tiene que entender que está en riesgo su propia libertad por el auge de estas potencias y de “un orden internacional que ya no existe”.

    En el discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el líder germano ha señalado que más allá de un orden mundial que “está siendo destruido”, la realidad es que actualmente el orden internacional “ya no existe”, apuntando al inicio de una era de “política de grandes potencias” que dejan atrás el momento “unipolar” tras la caída del Muro de Berlín y el liderazgo mundial de Estados Unidos.

    “El retorno a la política de poder, sin embargo, no se basa únicamente en la rivalidad entre China y Estados Unidos”, ha señalado, apuntando que esta estrategia “tiene sus propias reglas” y está marcada por ser “rápida, dura y a menudo impredecible”, además de instrumentalizar las dependencias de los demás.

    En este contexto, Merz ha explicado que Europa tiene que ser consciente de que su propia libertad “está en juego” en la era de las grandes potencias. “La libertad ya no está garantizada. Necesitaremos mostrar firmeza y determinación para defender esta libertad”, ha señalado, apuntando que el continente tiene que estar listo para “emprender nuevos comienzos, a asumir cambios y a hacer sacrificios”.

    “Nuestra tarea como europeos, y por supuesto también como alemanes, es aceptar hoy esta nueva realidad. Eso no significa que la aceptemos como un destino inevitable. Podemos moldearlo”, ha indicado, reiterando la defensa de los intereses y valores europeos, abriéndose a alianzas con países como Canadá, Japón, Brasil, Turquía o India en las que los acuerdos sean respetados y se resuelvan los conflictos de forma conjunta.

    Desde el estrado de la conferencia que reúne en Baviera a líderes mundiales, el canciller alemán ha subrayado así que desde la óptica europea, se requiere un paso al frente y apostar por las fortalezas propias. “Así resistiremos la tormenta y preservaremos nuestra libertad. Abriremos nuevas puertas. Aprovecharemos nuevas oportunidades”, ha recalcado.

    No romper con EE.UU.

    Aunque Merz ha reconocido que la “reconfiguración” del mundo sucede a un ritmo “más rápido” al que los europeos reaccionan y se adaptan, ha abogado por seguir con el diseño de una agenda europea propia sin romper con Washington.

    “No estoy convencido cuando a veces se exige automáticamente que Europa simplemente dé por perdido a Estados Unidos como socio. Comprendo la inquietud que conduce a tales afirmaciones, y comparto parte de ella. Pero aun así, esas afirmaciones no han sido plenamente reflexionadas”, ha señalado.

    A su juicio, existen “realidades geopolíticas en Europa” que hay que tener en cuenta, al mismo tiempo que ha pedido no subestimar el potencial de la relación con Estados Unidos.

    Por todo ello, el conservador alemán ha subrayado que Europa cambie el chip y dé pasos en materia de defensa y económica para “crear su agenda propia”. “Nos estamos centrando en nosotros mismos. Esta agenda se está desarrollando gradualmente y la estamos implementando a toda velocidad”, ha señalado.

    Merz en este punto ha incidido en la solidaridad europea para afrontar de forma conjunta la nueva era desafiante. “Fantasías hegemónicas, no. Nunca más nosotros, los alemanes, actuaremos en solitario”, ha declarado, asegurando que esa es la “lección duradera” aprendida por la nación alemana en su historia y tras incidir en que la libertad se afirma “únicamente junto a los vecinos, aliados y socios”.

