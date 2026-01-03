China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”
Desde el país asiático le hicieron un llamado a Estados Unidos de que "deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó la conmoción y condena por parte del gobierno chino respecto a las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro.
“Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, señalaron.
Remarcaron también que China se opone firmemente a estos hechos y que “llamamos a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”.
Estas declaraciones se suman y van en la misma línea que las expresadas por Rusia, que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaron que “a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”.
