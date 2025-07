Deport Them Now, el grupo ultra tras el llamado a la “caza de migrantes” en la ciudad española de Torre Pacheco

El grupo ultra Deport Them Now había llamado a “reunir con Alá” a los migrantes en Torre Pacheco.

El Ministerio de Interior de España teme que la ola de violencia en Torre Pacheco, en Murcia, se reactive luego que los ultras convocaran otra “cacería” de inmigrantes este martes. La cartera liderada por Fernando Grande-Marlaska envió más efectivos al pueblo, en previsión de que los disturbios se recrudezcan, según informó el diario La Opinión de Murcia. Mientras, la Guardia Civil investiga si la agresión al jubilado que desencadenó la espiral de violencia en el pueblo tuvo una motivación racista.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles pasado, cerca de las seis de la mañana, hora a la que Domingo, de 68 años de edad, tenía la costumbre de salir a dar un paseo. Se cruzó en su camino con los individuos, que, según contaría luego, lo atacaron e hirieron de forma completamente gratuita. La emprendieron contra él a patadas y puñetazos. Y se marcharon.

Grande-Marlaska confirmó este lunes la detención de tres de los jóvenes que participaron en la agresión al vecino de Torre Pacheco del pasado miércoles, y que se convirtió en el detonante de los graves disturbios que se han vivido en esta localidad murciana de 40.000 habitantes desde entonces. “Las dos últimas personas detenidas están relacionadas con la agresión a la persona mayor de Torre Pacheco, del miércoles pasado”, aseguró el ministro. Por otro lado, la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, detuvo en Rentería (Gipuzkoa) al tercer supuesto implicado.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a TVE que dos de las detenciones se produjeron por un delito de omisión del deber de socorro. En concreto, los dos jóvenes, de 21 y 22 años, ambos migrantes marroquíes que no residen en la localidad, estaban presentes durante la agresión al jubilado y, aunque no participaron en la misma, tampoco hicieron nada para evitarla.

Por otro lado, RTVE confirmó que el tercer implicado fue detenido en la estación de Rentería. Según indicaron fuentes de la investigación a EFE, la Guardia Civil lo tenía identificado y alertó al resto de cuerpos policiales. Gracias a ese aviso, la policía autonómica vasca lo localizó cuando se disponía a tomar un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia. Este martes La Opinión de Murcia informó que el joven de 19 años ingresó a prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de lesiones contra Domingo, el jubilado. Sobre él pesaba una orden de detención y la Ertzaintza lo identificó y arrestó en una operación de prevención de robos.

Según explicó la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara Cava, además de los tres supuestos agresores fueron arrestados siete acusados de altercados, con delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. También se aplicaron más de 30 sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana y hay 80 personas identificadas, de acuerdo con el balance provisional del dispositivo de seguridad desplegado en la localidad murciana por los altercados que tuvieron lugar en los últimos días.

Con estas tres nuevas detenciones, ya son 10 los arrestados -cuatro magrebíes y seis españoles- hasta el momento en Torre Pacheco después de tres días de disturbios entre magrebíes residentes en el barrio de San Antonio y vecinos, así como grupos de ultraderecha desplazados desde diferentes puntos de España.

La Guardia Civil interceptó en las últimas horas a grupos ultras que se desplazaban a Torre Pacheco desde lugares otros lugares de la Región de Murcia y desde la provincia de Alicante para sumarse a los disturbios.

Detienen a líder del grupo

El origen de los disturbios en Torre Pacheco fue la paliza que recibió Domingo, el vecino de la localidad murciana. A partir de ahí, según el diario El País, se activó una maquinaria propagandística que arranca con la difusión del retrato con nombre y apellidos de cinco personas a las que se culpa de la golpiza, con el mensaje de “Que rulen las caras. Los tenemos”, en el canal de Telegram de Alvise Pérez, un político español, líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta, formación que obtuvo tres diputados en las elecciones europeas de 2024. Es una información falsa, pero para cuando el eurodiputado y varias cuentas del entorno del partido de extrema derecha Vox la borraron, ya se había extendido como un reguero de pólvora.

Luego vino la difusión del video de la paliza. Es de una paliza, sí, pero no a Domingo de Torre Pacheco, sino a otro de Almería: sus dos agresores son españoles y ya están detenidos. Más concretamente, a una persona sin hogar que fue golpeada por neonazis. “Llama la atención la torpeza de quienes lo han movido, porque se oyen voces no con acento extranjero, sino almeriense o murciano”, apunta Julián Macías, director de Pandemia Digital y activista contra la desinformación digital.

Según explicó Macías a El País, tras rastrear la red con herramientas de escucha social, su conclusión es que el primero en difundir ese video fue una persona relacionada con Vox, quien fuera el responsable de marketing digital del partido, Pablo González Gasca.

En poco tiempo, el clip del hombre ensangrentado y con un ojo totalmente negro se difunde por plataformas y canales afines: Alvise, Desokupa, grupos neonazis. Pese a ciertos matices en el mensaje, dice Macías, todos coinciden en convocar a la gente a ir allí, a Torre Pacheco.

El periódico español destaca que se está usando Telegram para difundir estos bulos, pero también como mecanismo de coordinación de la “respuesta patriota”. El canal del grupo Deport Them Now, por ejemplo, tiene numerosos subcanales por regiones, desde países a comunidades autónomas, en los que los usuarios, además de difundir muchos de los bulos ya comentados, se exhiben esvásticas o fotos de Hitler y se organizan para viajar hasta Torre Pacheco.

“Deport Them Now es una organización internacional, todavía estamos investigando sus vínculos con otros grupos españoles”, dice Marcelino Madrigal, experto en redes y ciberseguridad. “Tienen algunas características que recuerdan mucho a los grupos de desinformación rusos. Han visto lo que ha pasado en Torre Pacheco como una oportunidad. Creo que este tipo de movilizaciones ultra las veremos cada vez más a menudo”, sostiene.

Este martes, el medio el.Diario.es informó que la Guardia Civil detuvo a última hora de este lunes en Barcelona a un hombre acusado de liderar el grupo de Telegram Deport Them Now, al que se atribuyen las convocatorias para ejecutar “cacerías” de migrantes en Torre Pacheco. Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, se procedió al cierre del canal y el caso está en manos de un juzgado de instrucción de San Javier. Los agentes incautaron también dos computadores.

La Guardia Civil ya tenía en el punto de mira a Deport Them Now, indica El Periódico, asegurando que el grupo ultra había llamado a “reunir con Alá” a los migrantes en Torre Pacheco. La organización ya era conocida por los especialistas de Información tanto de la Benemérita como de la Policía Nacional, detallan fuentes cercanas al caso.

Pese a tener a la policía tras sus pasos, Deport Them Now volvió a emitir este lunes un comunicado xenófobo en el que arenga a “restablecer el orden”: “Los que hemos jurado bandera, y los que no, tenemos la obligación de defender a nuestra patria”.

Estos violentos se dirigen “a todas las organizaciones anti inmigración estatales, ultras del fútbol, asociaciones cristianas, vecinos del pueblo”, señala El Periódico. “Todos a patrullar hasta restablecer el orden”, manifiestan, para recordar una frase que se puso de moda después de las inundaciones de la dana de Valencia, en 2024: “Solo el pueblo salva al pueblo”.

Según los ultra de Deport Them Now, el migrante “nos agrede constantemente, viola a nuestras mujeres y roba y apaliza a nuestros mayores”, en referencia al ataque sufrido por Domingo, el vecino de Torre Pacheco.

“¿No tenemos el derecho a defender a España? Nuestra Constitución nos ampara”, continúan los ultras. A este respecto, subrayan que “nos reafirmamos en que siga en pie, dado que es legítima, la convocatoria de patrullas vecinales para dar caza a los magrebíes delincuentes para los días 15, 16 y 17 de julio, como ya habíamos anunciado”. “Patrullas vecinales, investigación directa con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá”, reza el escrito.

“Somos los españoles los perseguidos en nuestro propio país. Nosotros solamente estamos reaccionando a un ataque”, hacen hincapié desde Deport Them Now. La organización asegura que tiene “gran presencia en Barcelona” y que se desplazará a Murcia este martes por la mañana: “Hacemos un llamado a todas las organizaciones anti-inmigración estatales”. Y anuncian que, a través de su canal de Telegram, se organizarán las patrullas vecinales y “se darán instrucciones sobre la quedada”. La nota termina con la frase “España es nuestra, y de nadie más ¡Arriba España!”.

El medio La Marea destaca que Deport Them Now tenía en sus cuentas en redes sociales varios vídeos realizados con inteligencia artificial en los que se representa la matanza de personas musulmanas. Uno de estos videos falsos muestra a un grupo de musulmanes en un campo de exterminio siendo conducidos a las cámaras de gas y asesinados por Santiago Abascal, el líder de Vox, al que caracterizaron vestido de oficial nazi.

Otra imagen mostraba al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a punto de ser ahorcado y un texto en el que llamaba a la sublevación del Ejército contra el gobierno. Los periodistas italianos preguntaron a Vox si iba a denunciar el video y, según explican, no obtuvieron respuesta. Las cuentas, según el documental, tenían seguidores de Vox.