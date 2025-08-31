Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

La Fiscalía de Colombia informó durante la jornada del sábado de la detención de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría sido una de las personas que planificó el asesinato el pasado 7 de junio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

Según la información compartida por el ente persecutor colombiano, Barragán Ovalle además de haber participado en la planificación del magnicidio también fue quien seleccionó al menor de edad que habría disparado contra Uribe aquella jornada.

La captura del individuo fue lograda por la colaboración entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Colombia.

Según detallaron, sería presentado al juzgado y sería formalizado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Con la detención de Barragán Ovalle habrían siete personas detenidas por el asesinato del senador colombiano.

Asesinato de Miguel Uribe

El precandidato presidencial del partido Centro Democrático se encontraba encabezando un acto de campaña en Bogotá el pasado 7 de junio cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna por parte de un sicario.

El senador, quien además era férreo opositor del actual presidente Gustavo Petro, falleció por la gravedad de sus lesiones el 11 de agosto, tras pasar poco más de dos meses hospitalizado.

En la foto, Miguel Uribe Turbay

El crimen fue ejecutado por un menor de edad de 15 años, el que habría sido contactado para realizar el homicidio. Fue capturado ese mismo día por parte del equipo de seguridad del senador y, tras enfrentar a la justicia colombiana, fue condenado a siete años de reclusión.

De manera paralela, la policía colombiana ha logrado detener a un total de siete personas involucradas en el asesinato de Uribe. Entre ellos estaría Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Chipi”, quien sería acusado de ser el cerebro de la operación.