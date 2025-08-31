SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

Según detalló la Fiscalía colombiana, el sujeto habría sido una de las personas que planificó el homicidio y se habría encargado de contactar al menor de edad que disparó ese 7 de junio.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Fiscalía General de la nación de Colombia

La Fiscalía de Colombia informó durante la jornada del sábado de la detención de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría sido una de las personas que planificó el asesinato el pasado 7 de junio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

Según la información compartida por el ente persecutor colombiano, Barragán Ovalle además de haber participado en la planificación del magnicidio también fue quien seleccionó al menor de edad que habría disparado contra Uribe aquella jornada.

La captura del individuo fue lograda por la colaboración entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Colombia.

Según detallaron, sería presentado al juzgado y sería formalizado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Con la detención de Barragán Ovalle habrían siete personas detenidas por el asesinato del senador colombiano.

Asesinato de Miguel Uribe

El precandidato presidencial del partido Centro Democrático se encontraba encabezando un acto de campaña en Bogotá el pasado 7 de junio cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna por parte de un sicario.

El senador, quien además era férreo opositor del actual presidente Gustavo Petro, falleció por la gravedad de sus lesiones el 11 de agosto, tras pasar poco más de dos meses hospitalizado.

En la foto, Miguel Uribe Turbay

El crimen fue ejecutado por un menor de edad de 15 años, el que habría sido contactado para realizar el homicidio. Fue capturado ese mismo día por parte del equipo de seguridad del senador y, tras enfrentar a la justicia colombiana, fue condenado a siete años de reclusión.

De manera paralela, la policía colombiana ha logrado detener a un total de siete personas involucradas en el asesinato de Uribe. Entre ellos estaría Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Chipi”, quien sería acusado de ser el cerebro de la operación.

Lee también:

Más sobre:ColombiaMiguel UribeSenadorDetenido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Green Day en Chile: la patineta eterna

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala

Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas

Un adulto y cuatro menores de edad son detenidos por robo con violencia en vivienda de Buin

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Lo más leído

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala
Chile

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala

Un adulto y cuatro menores de edad son detenidos por robo con violencia en vivienda de Buin

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”
Negocios

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”

Enap y McKinsey: La trama tras una millonaria asesoría bajo escrutinio

Jorge Desormeaux: “Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones
Tendencias

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo
El Deportivo

Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo

“Sufrió una barbaridad”: medios sevillanos se dividen frente al debut oficial de Gabriel Suazo

Crisis desatada en La Serena: barristas irrumpen en entrenamiento y aprietan al plantel papayero

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas
Mundo

Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas

Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

María Corina Machado: “Venezuela vive horas cruciales, donde algunos actores clave tendrán que tomar decisiones”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”